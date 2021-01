Lincoln Aviator Grand Touring, una opción híbrida a todo lujo

Un millón 939 mil pesos suena a mucho dinero y es lo que hoy Lincoln pide por la versión tope de gama de su Aviator Grand Touring 2021. Se trata de una SUV posicionada por debajo de la Navigator, pero con prácticamente todas las características de espacio, lujo y equipamiento de su hermana mayor.

Con estas cartas se nos presentó la Aviator híbrida enchufable o más bien dicho “Plug in hybrid” o “PHEV”, como se le denomina a las de su especie. ¿Qué significa esto? Que su hibridación viene de la posibilidad de recargar su batería eléctrica y ofrecernos un extra de autonomía y torque para un desempeño más interesante.

Digo el término “interesante” porque si bien es un vehículo híbrido, en lo personal no le veo mucho sentido a que esta camioneta sea un híbrido enchufable, sobre todo porque no cuentan con una autonomía suficiente para justificar su existencia. En este caso, la autonomía eléctrica aportó casi 37 kilómetros extra, los cuales variaban dependiendo del recorrido y nuestra necesidad de aceleración, entre otros factores como el tráfico.

Pero antes de entrar en esos detalles, destaco que la convivencia con la Lincoln Aviator Grand Touring 2021 es fantástica. Esta camioneta se identifica por los emblemas “Aviator” y el escudo de Lincoln en la parrilla que están pintados en color azul. Además, encontramos la portezuela de carga que abre la conexión para enchufarla a una toma de corriente pública; también disponemos de un cable para conectarla en casa.

Línea por línea es una de las SUV de lujo mejor logradas, con un diseño exterior atractivo. EL INFORMADOR/M. Castillo

La postura estética me parece mejor lograda y más atractiva que la “tosca” Navigator. Si de transportar a siete pasajeros se trata, Aviator lo puede hacer con eficiencia y sin perder un ápice de lujo, así como un menor precio a pagar.

Ya que estamos en el interior, se destacan sus asientos tipo capitán al frente, en tanto la segunda fila tiene asientos individuales y la tercera fila una banca para tres pasajeros. Se aprecia la buena construcción y elección de materiales con madera, piel, plásticos suaves y algunos cromos. En cada plaza se viaja holgado y con amplio espacio.

Al frente tenemos tablero de instrumentos de 12.3 pulgadas, infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema SYNC 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como sistema de navegación por GPS. Sobresale el sistema de audio Revel con 14 bocinas que suena sensacional. Si deseamos contratarlo, viene preparada con WiFi, HotSpot y Radio HD.

Convivencia diaria

Al comprar una SUV como la Lincoln Aviator Grand Touring asumimos su costo inicial, incluyendo un consumo elevado de combustible, que es ayudado ligeramente por el sistema eléctrico. Si la quieres para ser tu camioneta del día a día, funciona perfecto. Aquí no importa si cargas su batería o no, pues su principal fuente energética es la alimentación por combustible.

En mi experiencia con esta camioneta, su manejo es muy bueno; está montada en la misma plataforma de la Explorer, con motor V6 de 3.0 litros, twin-turbo, así como un motor eléctrico que otorga 100 caballos de potencia extra y baterías de 13.6 kWh. En total el sistema híbrido alcanza su cúspide con 494 HP y 630 libras-pie de torque. Ese torque es muchísimo, la aceleración inicial es brutal y se siente deportiva, ligera, atlética, no se le notan sus más de dos toneladas y media de peso. Es simplemente de un manejo impecable, con buena dirección, suspensión adaptada a cualquier superficie y una caja automática de 10 velocidades que trabaja en armonía con el motor.

En nuestra prueba tardó más de cuatro horas en alimentar el 100% de la batería. EL INFORMADOR/M. Castillo

Sin embargo, cuando recargamos la batería en la estación de hasta 240V (varía dependiendo de la capacidad de cada vehículo) la camioneta tardó cerca de 4 horas en obtener la promesa de 33 kilómetros de autonomía, cuando se supone lo haría en al menos 3 horas. También se puede conectar en casa y en teoría tarda 12 horas conectándola a una toma de 120V. En resumen, la espera es larga para la autonomía que obtenemos.

Entre los modos de manejo podemos activar la conducción completamente eléctrica a una velocidad de hasta 130 km/h, pero bajo el régimen híbrido la batería se consumió de forma rápida. Habría que probarla más tiempo para hacer una estimación más real sobre la verdadera utilidad de la batería que suma más kilos de peso (unos 363 kilos más que la versión de gasolina) que autonomía. Lo cierto es que dicha energía nos da más poder en la aceleración, sirve como un auxiliar en caso de quedarnos sin gasolina y el frenado nos hace ganar algunos kilómetros extra gracias a la regeneración.

En resumen, no soy partidario de los plug in hybrid, me gustan más los 100% eléctricos o los híbridos no conectables como otras opciones que encontramos dentro de la familia Ford. Sin embargo, esto no despeina a la Lincoln Aviator Grand Touring para ofrecer todo el lujo y gran manejo que podemos exprimir de ella. También, esta camioneta nos da una pequeña probadita de lo que podría ofrecer si fuera completamente eléctrica su propulsión, algo que tal vez veremos en el futuro.

En la pantalla central, además de su completo sistema de infoentretenimiento, también podemos ver cómo se desempeña el sistema híbrido. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

Frontal longitudinal; V6; Turbo. Potencia: 400 HP @ 5,750 rpm. Torque: 415 HP @ 2,750 libras-pie. Potencia total: 494 HP. Torque total: 630 libras-pie.

Tracción

Integral.

Transmisión

Automática de 10 velocidades (10+R).

Frenos

Delanteros y traseros de discos ventilados, con sistema antibloqueo (ABS), distribución electrónica de la fuerza del frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia.

Suspensión

Delantera: Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora.

Dirección

Eléctrica progresiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 5,062.

Ancho: 2,090.

Alto: 1,778.

Distancia entre ejes: 3,025.

Capacidad

Peso: 2,573 kilogramos.

Tanque: 68.1 litros.

Cajuela: Desde 518 litros hasta 2,200 litros.

Precio

1’939,000 pesos