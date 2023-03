Hoy en los libros recomendados se encuentra el título Pechos y huevos de editorial Seix Barral, escrito por Meiko Kawakami.

La trama se desarrolla en 2008, las hermanas Natsuko y Makiko se reencuentran en Tokio luego de un tiempo sin verse; también está presente Midoriko, la hija adolescente de Makiko, una chica particular que por ahora solo se comunica por escrito. Aspirante a escritora, Natsu vive sola y se encarga de narrar la visita aparentemente sencilla, pero llena de recuerdos sobre su juventud difícil y observaciones agudas sobre lo que significa ser mujer y pobre. La reunión terminará en un estallido de emociones contenidas entre quienes poco se conocen a pesar de ser todo lo que tienen.

Pechos y huevos. ESPECIAL/EDITORIAL SEIX BARRAL.

Ocho años más tarde, Natsu ha logrado dedicarse a escribir. Su sobrina, poseedora de una personalidad poco común, está en la universidad, y su hermana ha seguido con su misma vida; se mantienen a la distancia como un mundo al que Natsu sigue ajena, el de la maternidad. Ocupada en una nueva novela que no cuaja, empieza a obsesionarse con el tema de la inseminación artificial para tener un hijo, y con sus amigas, dedicadas también a los libros, discute sobre todas las facetas de ser mujer, como tener pareja, envejecer solas e incluso sobre las implicaciones sociales de concebir recurriendo a tratamientos. Al paso de tres años, Natsuko irá dando forma a una decisión definitiva para su vida entera.

Pechos y huevos es una novela entrañable, escrita en clave minuciosa, que da cuenta de las particularidades de la condición femenina en el Japón contemporáneo, una sociedad hipermoderna, y a la vez, anclada en definiciones ancestrales acerca del origen familiar y la identidad propia.

Obra de largo aliento, junto a su protagonista se plantea explorar de qué manera se concilian anhelos biológicos profundos con una orientación como la asexualidad, cuya existencia empieza a reconocerse, o las implicaciones de nacer mediante una intervención tecnológica buscada por una sola persona. Con Pechos y huevos Mieko Kawakami, la nueva gran novelista japonesa, reflexiona sobre el significado de la maternidad elegida en este tiempo, y cómo se llega al momento imborrable de conocer al ser que se ha gestado.

Pechos y huevos está disponible en formato físico y electrónico.

Sobre la autora

Meiko Kawakami (1976) es autora del best-seller internacional Pechos y huevos, elegido como uno de los libros del año en The New York Times y uno de los 10 mejores libros de 2020 en Time. Nacida en Osaka, Kawakami hizo su debut literario como poeta en 2006 y publicó su primera novela My Ego, My Teeth, and the World en 2007. Su literatura ha sido alabada por el tono poético con el que aborda temas como el cuerpo femenino, las cuestiones éticas y los dilemas de la sociedad moderna. Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas y ha recibido numerosos premios literarios en Japón, como el Premio Akutagawa, el Premio Tanizaki y el Premio Murasaki Shikibu.

Con información de Grupo Planeta.

