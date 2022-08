En esta ocasión, en los libros recomendados se encuentra la novela debut de Lisa Locascio, Las noches púrpura de Editorial Planeta, un retrato original y oscuramente convincente de Roxane Olsen, una joven que descubre su poder, su sexualidad y su voz.

Roxana está tratando de terminar su tesis sobre literatura afroamericana y siempre ha soñado con ir a París. Después de la graduación de la escuela secundaria finalmente planea viajar a la Ciudad Luz, un respiro bienvenido por las consecuencias del divorcio de sus padres. Pero una confusión logística la lleva a Copenhague, Dinamarca, donde es recogida en el aeropuerto por Soren, su atractivo guía de 28 años.

Las noches púrpura de Lisa Locascio. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Atraídos de manera instantánea el uno por el otro, a pesar de la diferencia de edad, la relación de Roxana y Soren se vuelve romántica, y cuando éste le pide que lo acompañe a un pequeño pueblo en el norte de Dinamarca por el resto del verano, ella no duda en aceptar.

Allí, el mundo de Roxana se estrecha y se abre a medida que experimenta la fantasía, el ritual y los placeres de su cuerpo, un reino emocionante de felicidad erótica.

“Siempre fue difícil saber si yo era bonita. Mamá, papá y Sylvie decían que sí. Pero si eres bonita, ¿no se supone que eso lo verían otras personas? Siempre me vi a mí misma como común”.

A medida que la relación se profundiza el temperamento de Soren se oscurece y Roxana se siente cada vez más atraída por un misterioso forastero local.

Seducida por estos hallazgos, no se da cuenta de que poco a poco pasa más tiempo a solas.

Soren ha cambiado, mientras ella descubre un temor antes inexistente: Él la mantiene cautiva y ella ha sido cómplice de su propio secuestro. Sin embargo, desde una ventana alguien más la observa, la mirada compasiva de un hombre que sabe que peligra y está dispuesto a ayudarla a escapar.

Las noches púrpura es una especie de carta de amor al cuerpo femenino, con todo su poder y complejidad que, sin duda, cautivará a los lectores; una novela que combina la representación del sexo, el deseo, el racismo, la emoción y la confusión de la juventud.

Sobre la autora

Lisa Locascio ha escrito en las revistas The Believer, Salon, n+1, Book fórum, Tin House, American Short Fiction, The Los Angeles Review of Books, entre otras. Es coeditora de la revista digital Joyland y editora del proyecto artístico y literario 7x7LA. Las noches púrpura es su primera novela.

Con información de Grupo Planeta.

