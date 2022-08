En los lilbros recomendados de hoy se encuentra una de las novelas gráficas más originales y hermosas de los últimos tiempos narra un viaje de iniciación en Nuestro Pacto de la editorial Océano, realizada por Ryan Andrews.

Nuestro Pacto solo tiene dos reglas: Nadie regresa a casa y nadie mira atrás. La historia se desarrolla en la noche del festival de equinoccion de otoño, y como cada año, la ciudad se reúne para liberar miles de lámparas de papel en el río.

Nuestro Pacto de Ryan Andrews. ESPECIAL/EDITORIAL OCÉANO.

La leyenda dice que después de perderse de vista, vuelan hacia la Vía Láctea y se convierten en brillantes estrellas, pero ¿puede ser cierto?

Este año Ben y sus amigos han hecho un pacto para descubrir qué pasa en realidad con ellas: Nadie puede regresar a casa y nadie voltea hacia atrás. Pero desafortunadamente uno a uno van rompiendo el pacto, quedando solo Ben y, para su mala suerte, Nathaniel, el niño del que todo mundo se burla.

Después de recorrer unos incómodos kilómetros juntos, se encuentran con un muy amable oso que les cuenta que él también tiene una misión: Justamente esa noche debe pescar las más deliciosas truchas del mundo en un río, donde nunca se han visto peces. Ya que los tres tienen el mismo destino, el oso decide unirse a ellos y juntos seguirán el camino de las lámparas que los llevará por un camino lleno de amistad, magia, asombro y encuentros inesperados.

El realizador Ryan Andrews ha creado un mundo totalmente original, donde todo es posible, por lo que el lector disfrutará de esta historia como si fuese un largo sueño del que no quiere despertar.

Sobre el autor

Ryan Andrews es un ilustrador y creador de cómics estadounidense, quien vive en Japón. Al terminar la preparatoria viajó a Carolina del Sur en busca de fama y fortuna, pero en su lugar encontró trabajo en una compañía de animación en tercera dimensión. También acudió a clases de dibujo en Watts Atelier of the Arts and Studio Second Street por algún tiempo. Dos de sus cómics fueron nominados en la categoría de Mejor Cómic Digital del Premio Eisner.

Con información de Editorial Océano.

