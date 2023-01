En los libros recomendados de hoy se encuentra el título Criar sin mitos de Editorial Diana, escrito por Emily Oster.

"Criar sin mitos" es un libro clarificador y esencial para eliminar varias preocupaciones sin sentido que pueden acechar cuando se ha decidido tener un bebé, sobre todo a partir del dilema que supone el exceso de información contradictoria, falsa o incompleta en Internet.

A partir de su propia experiencia como madre de dos niños, y de sus conocimientos como economista, que le permiten valorar la calidad de un estudio o investigación, la autora repasa los principales aspectos de la crianza prácticamente a partir de la sala de parto, y las cuestiones cruciales que se plantean desde ese momento.

Criar sin mitos de Emily Oster. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

¿Amamantar o no? ¿Qué diferencia hace una decisión u otra en el futuro de tu bebé? ¿Debe tener su propia habitación tu recién nacido, o será más fácil para todos si comparten habitación e incluso la cama? ¿De verdad puedes beber o tomar medicamentos si estás amamantando? ¿Cómo superar las molestias de la lactancia? ¿Qué es la depresión posparto, el SMSI, cuándo puedes retomar la actividad sexual, esperar que tu bebé gane peso o manifieste si tiene problemas de audición?

“Las primeras horas o días en el hospital y, más tarde, las primeras semanas en casa, pueden parecer borrosas (quizá se deba a la falta de sueño). No ves a muchas personas (a menos que alojes a miembros de tu familia inoportunos) ni sales mucho de casa; no duermes ni comes lo suficiente y, de pronto, hay una persona exigente que antes no estaba ahí. UNA PERSONA COMPLETA”.

"Criar sin mitos" es una guía detallada basada en el análisis de numerosos datos con la que Emily Oster abarca las preguntas más acuciantes y urgentes de los primeros meses de vida; en este texto descubrirás que muchas ideas comunes no tienen bases para ser creídas, y no obstante, que hay buenas razones para adoptar ciertas decisiones. Dicho título está disponible en formato físico, audiolibro y en eBook.

Sobre la autora

Emily Oster es profesora de Economía en Brown University y autora del best-seller Expecting Better (2012). En 2007 fue conferencista de TED y su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal, Forbes, y Esquire.

Con información de Grupo Planeta.

