Las celebridades con más cambios de "look" a lo largo de la historia

En la última década, las celebridades nos han demosatrado que no le tienen miedo a los cambios de imagen, y más cuando se trata del cabello. Anteriormente las famosas solo se limitaban a teñirse de tonos naturales, como el rubio, el negro y el pelirrojo, pero hoy en día las estrellas logran irse más allá apostando por tonos más arriesgados en su nuevo look haciendo de su imagen un cambio radical.

Pero no solo se trata de color, un cambio de look también lleva consigo el corte de cabello, se puede lograr un cambio sutil con un flequillo sencillo, una melena o un corte bob. Pero también puede lograrse ese cambio con extensiones de cabello o pelucas, con peinados lisos u ondulados. Independientemente si es cambio de color, longitud o corte, el cabello es la parte fundamental para hacer bien un nuevo look dandole personalidad y estilo.

En la siguiente lista te mostraremos a las famosas que más han pasado por transformaciones en su imagen, cada una ha sumado más de 6 cambios radicales en su cabello que las han hecho ver fabulosas en sus proyectos, videos musicales, red carpets, sesiones de fotos, etc. ¡Aquí solo dejaremos sus looks más top!

1. Zendaya

Su presencia en el cine y la moda ha dado mucho de que hablar, pero sus looks se han posicionado en otro nivel inclusive usando tonos clásicos. En Zendaya su punto clave es el peinado, dejando su cabello rizado de lado, logra lucir diferente y extravagante en cada aparición.

2. Lisa de BLACKPINK

La rapera más icónica del k-pop en estos tiempos, con solo 6 años de su debut, Lisa es de las idols que más han pasado por diferentes estilos en su imagen, que van desde un corte sencillo, extensiones, pelucas y teñidos de colores alocados.

3. Lady Gaga

La cantante y compositora que ha sido iconic desde el año 2008, año en el que no existía nadie en el mundo que no conociera su existencia y su extravagante estilo. Lady Gaga se ha convertido en la celebridad que más cambios de look ha tenido a lo largo de la historia, es la que más trayectoria ha tenido entre las famosas de nuestra pequeña lista ¡Pero sin duda la cantidad de hairstyles que ha tenido es algo que muchos no se pueden imaginar!

Ellas lo demostraron primero, los cambios pueden favorecerte más de lo que crees. ¡Así que tómalo en cuenta! muchas estrellas pueden ser de inspiración para nuestro próximo look.