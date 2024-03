La calidez y los sabores de Loreto auténtico en BCS te esperan

Pensar en descanso, confort y recreación es pensar en Loreto. Si quieres adentrarte en la magia de un lugar tranquilo y apacible donde la gente es sencilla y siempre tiene una sonrisa para ti, este paradisiaco lugar de Baja California Sur te está esperando con los brazos abiertos.

En Loreto, lo tradicional, lo abrazador y lo local, te dan la bienvenida. Aquí no hay marcas comerciales que dominan las panorámicas, en este paraíso encontrarás gente muy amigable con negocios deliciosos de comida, artesanías increíbles, pero sin dejar de lado el sentido contemporáneo que tiene una ciudad como ésta.

“El hecho de vivir la experiencia de Loreto en un hotel pequeñito donde los dueños son los que te atienden, es vivir una experiencia que ya pocos destinos turísticos en el mundo tienen”, expresa Sandra Félix de dirección comercial del Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur (BCS). “Esto a mí me parece que es una experiencia más personal que llegar a un hotel donde no conoces a nadie, aquí la vivencia es que no sólo tienes un hotel precioso con una alberca increíble muy cerca del mar, sino la calidez que te da que los mismos dueños son quienes te atienden y te sirven el cafecito por la mañana, además de que te cuentan las historias y anécdotas del pueblo”.

Por ejemplo, está el hotel Villas del Santo Niño, donde Oralia y su esposo, los propietarios de lugar, tienen un bar de honor donde los huéspedes e invitados pueden beber lo que deseen y dejan su dólar o 20 pesos en una cajita. “Y no es un tema de hacer dinero o de obtener algo a cambio. La esencia de Loreto es que todos estamos en este destino porque queremos cuidarlo y queremos que nuestros visitantes se sientan igual de cómodos que nosotros”.

Loreto es un destino de gran nivel que se puede vivir en su máxima expresión sin multitudes y donde en conexión con la naturaleza puedes hacer tus rutas ecoturísticas. “Loreto es muy tranquilo, no hay masas, no hay multitudes, vas caminando por el malecón y de pronto te encuentras a una familia, o alguien corriendo o haciendo bicicleta, pero no te sientes apretujado, insisto, esto es algo que pocos lugares en el mundo tienen y por eso Loreto es tan especial”, expresa Sandra.

En Loreto suceden eventos muy interesantes como el de la almeja chocolata que es el platillo típico por excelencia, la cual va tatemada, un modo de preparación que se hace desde la llegada de los primeros pobladores a Baja California Sur, por lo que es innegable que no haya un festival de la almeja, el cual se desarrolla en el mes de junio. “Todos los restaurantes y chefs locales hacen la preparación de la almeja de diferentes maneras y puedes preparar este platillo típico desde la manera tradicional en la que se hacía”, hasta con el toque más contemporáneo y gourmet.

Asimismo se hace el evento “Desértica” que también es gastronómico. “El año pasado tuvimos la presencia del chef Javier Plascencia, quien todo mundo conoce. Este año es sorpresa, aún no sabemos cuáles chefs de marca mundial van a venir, lo que sí es seguro es que van a poder probar y conocer los platillos típicos de Loreto, Baja California Sur y lo que nos traigan nuestros amigos del norte y otras partes de México”.

Además, hay eventos deportivos como triatlón y maratón, así como la famosa carrera Baja 1000 que pasa por Loreto. También, se hacen eventos wellness que tiene que ver con lo saludable como el yoga y la comida sana. Loreto tiene vuelos directos desde Guadalajara a través de Volaris.