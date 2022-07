La autoestima: El amor propio que necesitas para alcanzar tus metas

Hay un tema sumamente importante llamado autoestima. Esta, es el conjunto de percepciones, evaluaciones, sentimientos o tendencias que van dirigidos hacia uno mismo. Es la evaluación perspectiva de nosotros mismos. En su jerarquía de las necesidades humanas, se describe como la necesidad del aprecio, que se divide en dos aspectos, el que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, aprecio, suficiencia, etc), y el respeto y estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).

Photo by Alvin Mahmdudov on Unsplash



Aumenta tu nivel de autoconfianza. ¿Cómo está tu nivel de confianza?, ¿qué piensas de ti misma?, ¿esto está afectando tu comportamiento? Te invito a que hagas una lista de 30 características positivas (fortalezas) y recursos que tienes para alcanzar tus objetivos.

Luego, enfócate en cumplir un objetivo a la vez. Siempre recuerda que debes empezar con pequeños pasos; el éxito viene del resultado de pequeñas acciones. Estas metas a corto plazo, son con el fin de mejorar nuestra autoconfianza y así, darnos cuenta de nuestro potencial.

Photo by Ivan Aleksic on Unsplash

Negocia contigo misma y genera un diálogo interno ganador. Toda conducta humana está focalizada en el beneficio, hazte la siguiente pregunta: ¿Qué ganaré con esto que estoy haciendo para mi futuro?

20 claves para detectar baja autoestima:

-No tengo seguridad en mí mismo

-No expreso mis gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o por pensar que mis opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás

-No me siento merecedor de las cosas buenas de la vida

-No me esfuerzo por conseguir lo que quiero ya que de antemano creo que no lo voy a lograr

-No me relaciono con los demás como me gustaría, ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar de lado

-Necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia

-Me dejo pisar con facilidad ya que no me atrevo a imponerme cuando es necesario

-Veo al resto de personas como superiores a mí y me gustaría ser como ellos

-Temo decir lo que siento ya no tal vez no les guste a los demás lo que digo

-No me siento feliz

-Me cuesta acabar lo que empiezo ya que me desmotivo con mucha facilidad

-La toma de decisiones se convierte en algo muy difícil ya que creo que decida lo que decida va a ser la opción incorrecta así que me dejo llevar por lo que decidan los demás, aunque sea de mi propia vida

-Pienso en mis debilidades y casi nunca me paro a pensar en mis fortalezas

-Me siento nervioso la mayor parte del día

-Me es casi imposible tomar la iniciativa

-Me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales

-Me siento culpable

-Me siento poco atractivo

-Envidio la vida de los otros

-Siento que no tengo nada que aportar

Visualízate logrando tus objetivos, esto te ayudará a confirmarte el camino que debes de seguir. ¡Ánimo! ¡También se vale pedir ayuda!

Con información de Ana Pazos Life Coach

