"La Bella y la Bestia", comedia sin censura que revoluciona el podcast

Cuando alguien escucha el nombre "La Bella y la Bestia", quizá lo primero que piensa es en castillos y princesas, sin embargo, la propuesta de El Nuevo y Julieta Díaz podría cambiar eso rápidamente, y es que ese es justamente el nombre de su podcast.

“Intentamos que las personas se sientan identificadas"

Con su propuesta, "La Bella y la Bestia", estos amigos pretenden ofrecer a su público un espacio de humor en donde puedan involucrarse y sentirse seguros para compartir sus historias.

"Siempre damos temas controversiales, justo por eso, porque quieren hablar del tema, pero ahorita el mundo es un poco complicado para hablar de todo, entonces la mayoría de las anécdotas que compartimos son las que nos mandan", asegura Julieta. "Los temas que escogemos son 'revolucionarios', porque la gente no se atreve a hablar de ellos y nosotros lo hacemos, pero siempre sin ningún afán de ofender, intentamos que las personas se sientan identificadas".

Este proyecto, que inició gracias a la suma de voluntades de Julieta y El Nuevo, vio la luz el mes de mayo del 2021 y hasta ahora cuenta con 54 episodios y una base de aficionados que crece cada día, aunque no siempre ha sido sencillo.

"Ha sido muy complicado coordinarnos en tiempos. Él (Nuevo) está en otro programa de radio, en otros podcasts y yo viajo mucho entonces ya establecimos días y sabemos que esos días son los de podcast, pero sí ha sido difícil", sin embargo, Julieta reconoce que poco a poco ha visto los frutos de su trabajo pues han adquirido visibilidad y algunas marcas ya se han acercado para trabajar con ellos.

Es por eso que, aún con los problemas que se pueden encontrar en el camino, la conductora invita a la gente a atreverse a iniciar con cosas nuevas: b "Yo no sabía nada de podcasts, de las plataformas, todo era a prueba y error. Yo no sabía cómo programar los podcasts, yo me regresaba o me salía de con mis amigos para sacar todo. Todo fue prueba y error y sí, hay momentos en que te desanimas, pero luego ves la luz".

Escucha "La Bella y la Bestia PODCAST"

Si te interesa saber más, puedes escuchar esta propuesta a través de Spotify o Apple Podcasts.

Además, puedes seguirlos a través de su Instagram @labellaylabestia_podcast

AC