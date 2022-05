Los retos de ser la primera Mujer Piloto en "Top Gun: Maverick"

La actriz estadounidense Monica Barbaro, mejor conocida por sus papeles en la temporada 2 de “Unreal” y la serie “The Good Cop”, ahora se encuentra ante la oportunidad de su carrera al formar parte del elenco de “Top Gun: Maverick” (2022), la muy esperada secuela, ya en cartelera, de la ya clásica película de aviación que catapultó a Tom Cruise al estrellato en 1986, donde interpreta a la piloto “Phoenix”, la cual es parte de un grupo de jóvenes que, al lado de Pete “Maverick” Mitchel, enfrentarán su destino.

Con todo, la joven actriz en entrevista recuerda sobre la cinta original que “estaba en la universidad y con un grupo de amigos, caímos en cuenta que no habíamos visto la película, nunca, y decidimos ir a verla. Recuerdo que pensé que sería excelente hacer una cinta de este tipo y, de pronto, aquí estoy en esta producción”.

Deseo de estar en la película

De acuerdo con Barbaro, la intención de los realizadores es “que los espectadores tengan la sensación de lo que se siente estar dentro del jet, no hay nada que se parezca a eso. Pero la cuestión es filmar en la cabina, y para eso se utilizaron seis cámaras, de modo que se crea la impresión de una visión de 360 grados, lo que ayuda mucho para crear la sensación de realidad; y queremos que el público sienta esa adrenalina”.

Por otra parte, la joven actriz deseaba ser parte de la película, “y Joe —Joseph Kosinski, el director—me dijo, antes de que hiciera audición o consiguiera el papel de forma definitiva (y no quería que eso me afectara), que volaríamos en jets, reales, que estaríamos en un avión, y me puse igual de entusiasmada que nerviosa, porque nada me parecía mejor que eso”.

Al lado de una superestrella

Por lo que toca a trabajar con Tom Cruise, quien vuelve al papel que hiciera hace 36 años, Barbaro dice que “su pasión por volar es contagiosa, y creo que eso es crucial en una película de esta clase, es decir, de aviación, pero llevada al máximo”.

Además, Cruise “diseñó un régimen alimenticio y de entrenamiento para sí mismo y para pilotos, y nosotros pasamos por eso, debimos hacerlo porque permanecer en cabina y hacer todo lo que necesitamos —manejar el equipo, segmentos de sonido, actuar, todo eso— implica capacidad física para lograrlo, no todo es lidiar con los efectos de la velocidad (que también es complicado), como la náusea, esos detalles debemos estar listos para contrarrestarlos, para así poder continuar con el trabajo”.

Dureza del personaje

Finalmente, en lo que significa haber encarnado a su personaje —“Phoenix”—, explica Barbaro, “es dura, esconde sus emociones y calla muchas cosas, pero creo que necesita hacerlo por la naturaleza de su trabajo”, puesto que ser piloto no es cosa sencilla.

Afirma la actriz que “Phoenix” “no desestima a nadie, y si bien al principio los del grupo no toman muy en serio a Maverick y, aunque conozcan su reputación, creen que pueden vencerlo en el aire, ella se comporta con mayor inteligencia y, a pesar de su lealtad a sus amigos, se toma en serio el entrenamiento. Siento que a ella no le han regalado nada y siempre debe trabajar el doble para conseguir lo que quiere, que en este caso es ser tan buen piloto como los otros”.

La experiencia de volar

Ahora bien, filmar implicó pilotar un avión y, por ello, comparte Barbaro que “estar en un F-18 es increíble, no se trata de estar en una cabina, es distinto que pase uno a tu lado cuando vuelas, la intensidad es palpable en el avión, y es una locura, aunque puede que sea porque uno ha entrenado para hacer uso del sistema eyector del aparato”.

Asimismo, si se le pregunta lo que aprendió de la filmación de esta cinta, la actriz dice que “una consecuencia directa de haber volado el avión es que ahora miro de forma diferente los videos de vuelo. Esto es otra cosa, volar lo cambia todo. Y en la película, creo, se logrará apreciar (o sentir) algo muy cercano a la experiencia de volar estos aparatos”.