¿Qué tan saludable es comer cereal en el desayuno?

El desayuno es considerado la comida más importante del día, debido a que los alimentos que se consumen son los primeros después de un largo periodo de ayuno, derivado de las horas en las que se duerme.

Una de las opciones favoritas para desayunar es el cereal de caja, un alimento procesado elaborado a base de granos de cereales como el maíz, el trigo, la avena y el arroz, y que se venden a modo de hojuelas, copos o inflados. Generalmente se acompañan de leche, yogur y frutas.

Al ser de los desayunos más populares del mundo, se realizó un estudio recientemente en el que se analizaron más de 600 cereales. Esto descubrieron.

¿Qué tan saludable es desayunar cereal?

En dicho estudio, se comprobó lo que la mayoría ya sabemos: que los cereales contienen demasiada azúcar, lo cual puede ser perjudicial para la salud. Además, se descubrió que con tienen muy poca proteína, muchos aditivos, y algunas marcas ni siquiera contienen la fibra necesaria para que sea un desayuno verdaderamente saludable.

Los investigadores encontraron una conexión deficiente entre las afirmaciones de salud y el contenido nutricional de los cereales, como “rico en fibra”, “rico en vitaminas”, “totalmente natural”, entre otras. La realidad es que la mayor parte del valor nutricional viene de la leche.

Los cereales más vendidos en Estados Unidos son:

Cheerios

Copos helados

Cheerios de nueces y miel

Honey Bunches of Oats

Tostada de canela crujiente

Froot Loops

Lucky Charms

Lo que tienen estos cereales en común es que son dulces, altamente procesados y altos en calorías. Algunos contienen vitaminas, pero en cantidades pequeñas, algo que no sirve de mucho.

Uno creería que con el paso de los año, los alimentos fabricados son cada vez más saludables, no obstante, un estudio publicado en mayo de este año, analizó 1200 cereales tanto nuevos como reformulados, comercializados entre 2010 y 2023. Los resultados revelaron que hubo un aumento en las cantidades de grasa, sodio y azúcar, al mismo tiempo que disminuyen las proteínas y la fibra.

Opciones de desayuno nutritivos

Existen muchos desayunos mucho más nutritivos que lo cereales de caja, que, a pesar de ser una opción rápida, no aportan la nutrición suficiente para obtener energía para el día.

Algunos desayunos nutritivos pueden ser:

Avena con fruta y nueces

Huevos

Yogur con fruta

Pan tostado integral con crema de cacahuate

Es importante aclarar que esto no quiere decir que los cereales son siempre dañinos para la salud; esto es en el caso de un consumo en exceso. La clave se encuentra en el equilibrio y llevar una dieta balanceada.

