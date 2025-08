La confirmación por parte de Warner Bros. Discovery del desarrollo de una serie basada en el universo de Harry Potter provocó gran entusiasmo entre los seguidores de la saga. Más de una década después del desenlace cinematográfico con Las Reliquias de la Muerte – Parte 2, este nuevo proyecto busca ofrecer una versión más fiel a los libros de J.K. Rowling, con un elenco renovado, escenarios distintos y una narrativa más detallada gracias al formato serializado.

Una nueva oportunidad para redescubrir Hogwarts

La propuesta de HBO contempla dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros, lo que permitirá abordar aspectos que no fueron incluidos en las adaptaciones fílmicas. De esta forma, se podrán explorar tramas secundarias, personajes que no llegaron al cine y escenas que quedaron solo en el imaginario lector.

La dirección creativa está a cargo de Francesca Gardiner, quien ha trabajado en títulos como His Dark Materials y Succession. Por su parte, Mark Mylod —conocido por su participación en The Last of Us y Juego de Tronos— será el director. La escritora original, J.K. Rowling, estará involucrada como productora ejecutiva del proyecto.

Inicio de la producción y locaciones confirmadas

El rodaje dio inicio en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en Inglaterra, lugar que también fue sede de las películas originales. Además, se han grabado escenas en exteriores como el Zoológico de Londres, escenario de la secuencia donde Harry se comunica con una serpiente, y en la Île de Sein, en Francia.

Para esta nueva versión se están construyendo sets más detallados y apegados a las descripciones literarias, incluyendo una arquitectura distinta para Hogwarts, con el objetivo de ofrecer una identidad visual única y diferente a la saga cinematográfica.

Conformación del nuevo elenco

Uno de los aspectos más comentados ha sido la elección del reparto. Estos son los intérpretes que encarnarán a los personajes principales:

El trío protagónico:

Harry Potter: Dominic McLaughlin, actor escocés con formación teatral.

Hermione Granger: Arabella Stanton, joven intérprete británica con experiencia en anuncios y teatro escolar.

Ron Weasley: Alastair Stout, nuevo en la actuación, con participación previa en comerciales.

Profesores y personajes adultos:

Albus Dumbledore: John Lithgow, con una extensa trayectoria en televisión y cine.

Severus Snape: Paapa Essiedu, reconocido por su trabajo en I May Destroy You.

Minerva McGonagall: Janet McTeer, actriz premiada, nominada al Oscar en dos ocasiones.

Rubeus Hagrid: Nick Frost, conocido comediante británico.

Madam Hooch: será interpretada por Louise Brealey.

Ollivander: estará a cargo de Anton Lesser.

Argus Filch: lo encarnará Paul Whitehouse.

Vernon y Petunia Dursley: serán interpretados por Daniel Rigby y Bel Powley, respectivamente.

Molly Weasley: el papel será para Katherine Parkins.

Lucius Malfoy: estará en manos de Johnny Flynn.

Nuevos alumnos en Hogwarts:

Draco Malfoy: Lox Pratt

Neville Longbottom: Rory Wilmot

Lavender Brown: Sienna Moosah

Parvati Patil: Alessia Leoni

Rumores sobre el villano principal y posibles apariciones especiales

Uno de los secretos mejor guardados hasta ahora es la identidad del actor que interpretará a Lord Voldemort. Entre los nombres que circulan como posibilidades destacan Cillian Murphy y Benedict Cumberbatch, aunque ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente.

En cuanto al elenco original, se ha especulado con la posibilidad de cameos de Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint, aunque los productores han reiterado que el objetivo es construir una narrativa independiente de las películas. Por lo tanto, aunque podrían aparecer en roles secundarios o como guiño a los seguidores, no tendrán una participación protagónica.

Lanzamiento y disponibilidad

De acuerdo con lo anunciado por HBO, la serie está prevista para estrenarse en 2027 y se podrá ver a través de su servicio de streaming. La producción ha sido descrita como una de las más ambiciosas en la historia reciente de la plataforma, no solo por el peso de la franquicia, sino también por la expectativa de los fans de ver una adaptación más fiel al material original.

