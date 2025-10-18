Jeep Wrangler Rubicon 392 será sólo para 100 privilegiados

Si te gusta el todo-terreno y puedes gastar más de 2 millones de pesos en un vehículo con muchas capacidades, el Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition llega a México como la versión más potente, rápida y exclusiva en la historia del icónico todoterreno. Limitado a 100 unidades, este modelo combina el inconfundible ADN off-road de Jeep con un desempeño sobresaliente y detalles de lujo únicos.

Impulsado por un motor HEMI V-8 de 6.4 litros, el Wrangler Rubicon 392 entrega 470 caballos de fuerza y 470 lb-pie de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4.5 segundos y recorrer el cuarto de milla en 13 segundos. Su transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades garantiza cambios rápidos y precisos, mientras que la caja de transferencia activa Selec-Trac de dos velocidades ofrece una tracción permanente a las cuatro ruedas con cuatro modos de manejo: 4WD Auto, 4WD High, Neutral y 4WD Low.

El modelo destaca por su capacidad todoterreno “Trail Rated”, con ejes Dana 44 reforzados, bloqueo electrónico Tru-Lok y desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera. Su sistema Off-road Plus optimiza el rendimiento en arena o roca, ajustando acelerador, transmisión y control de tracción, mientras que el Selec-Speed Control gestiona la velocidad en terrenos difíciles sin necesidad de frenar o acelerar.

El Wrangler Rubicon 392 Final Edition incorpora la Suspensión 392 con amortiguadores FOX monotubo cargados con gas a alta presión, ofreciendo mayor articulación, durabilidad y estabilidad. En cuanto a diseño, se distingue por sus rines beadlock de 17” color bronce, neumáticos todoterreno BFGoodrich de 35 pulgadas, escape doble activo con puntas cuádruples y distintivos Final Edition en cofre y salpicaderas. Además, incluye de serie un Winch Warn de 8000 libras de capacidad.

El interior combina lujo y funcionalidad, con asientos en piel Napa negra ajustables eléctricamente en 12 posiciones, costuras doradas y monogramas exclusivos en la palanca de velocidades y la puerta trasera.

El sistema de admisión Hydro-Guide permite canalizar hasta 15 galones de agua por minuto, asegurando un flujo constante de aire limpio al motor, incluso en condiciones extremas.

Con un precio de 2 millones 196 mil 900 pesos, el Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition representa la culminación del legado Jeep: potencia, tecnología y artesanía, reunidas en una edición limitada que combina desempeño extremo y exclusividad sin precedentes.