Italia en el centro de Zapopan

Primavera que en latín se dice “vernum”, que explica bien lo que este restaurante tiene. Frescura en su gente, en el lugar y en sus platillos. Todo de la mano del chef Franco Lorusso, originario de Brindisi (pequeño pueblo al Sur de Italia, a orillas del Mar Adriático), quien emprendió hace poco más de 10 años la apertura de este acogedor lugar que se ubica en el mero Centro de Zapopan.

Zapopan Centro puede ser un poco complicado y a veces nos sentimos como que no se puede uno estacionar por allí, pero tienen muchos estacionamientos alrededor, lo que es muy práctico.

El sábado acudí en familia a este restaurante que me recomendó el buen Yorsh. El lugar está impecable, tiene varias plataformas, es decir; está en desniveles. Me ofrecieron terraza y digamos que es lo más alto del lugar, un patio con un techo corredizo muy ad hoc para la temporada, sin asoleamiento directo. Ahí hay unas 4-5 mesas. El servicio es muy atento pero no tan expedito, es decir, si te llevan una pasta, deberían al mismo tiempo llevarte y ofrecerte parmesano y no tener que pedirlo y esperar. Pero es peccata minuta.

Los tres platillos que les comentaré hoy son: una ensalada, una pasta y un atún.

La ensalada rucola ($110) es esta que lleva arúgula, aceituna negra y queso feta. No es muy abundante, es precisa para una persona; muy fresca y con hojas de arúgula muy grandes, limpias y frescas. El aderezo es un poco dulce, amalgama perfectamente con el dulzor del balsámico y el queso. Una excelente entrada.

A mí que me gustan los sabores con mucha personalidad, me trajeron rigatoni ragú di cordero ($155). El rigatoni es esa pasta corta en forma de tubo y llegó perfecta, al dente. La salsa era un manjar, para los que les gusta el cordero. Denotaba horas de cocción, con la carne que se sentía pero no se veía totalmente emulsionada con el tomate y las demás verduras que lleva este platillo. Muy bien logrado.

Por último nos inclinamos por un especial del día, atún ajonjolí ($295) era un trozo grande de atún con costra en ajonjolí. De aspecto enegrecido, lo pedimos sellado y el término fue excelente, a veces el manejo del atún hace que se le pase un poco, aquí no fue así. Denota una cadena de proveeduría muy buena, no era el típico filetito que algunos compran congelado en Costco. Éste era un trozo muy suave, de color rojizo por dentro y la combinación del ajonjolí le daba un sabor sin igual. Además se acompañaba de verduras; calabaza, zanahoria y papas cambray, todo sobre una cama de reducción de balsámico. Todos le entramos con singular alegría, se llevó la tarde.

¡Sé feliz!

ASISTE

Vernum Franco, mesón italiano

28 de Enero 175, Zapopan, 45160 Zapopan, Jal.

Horario de martes a sábado 2 pm a 11 pm, domingos de 2 pm a 6 pm.

Tel: 3336337449

IG @vernumfranco