“Diecisiete años, su primer amor”. No, Pancracio, no fuiste su primer amor, fuiste el primer acosador, ¿cómo puede ser romántica una diferencia de edad de más de treinta años si te interesa una menor? Pero, ¿deberíamos empezar así de rudo? Quizá nos fuimos a los extremos, pero bueno, convengamos que en la sociedad predominan estos y, como dicen: no hay mal que por bien no venga.

La diferencia de edad dentro de una relación no debería ser problemática siempre y cuando se pueda discernir que no se excede ningún límite ético y legal. En el mejor de los casos, dos personas se emparejan por estar condiciones de vida más o menos semejantes o, que por los menos, les permitan ser empáticos con el otro.

Como claramente no seremos objetivas en este tema, preferimos ahorrarnos polémicas y consultar con la Inteligencia Artificial, ChatGPT, qué opinaba al respecto.

La diferencia de edad en una pareja ha sido objeto de numerosos estudios que buscan entender su impacto en la estabilidad y duración de la relación. Una investigación realizada por la Universidad de Emory en Atlanta analizó a más de 3 mil parejas y encontró que una menor diferencia de edad se asocia con una menor probabilidad de divorcio.

Específicamente, las parejas con una diferencia de edad de un año presentan un riesgo de divorcio del 3%. Este riesgo aumenta al 28% con una diferencia de cinco años, al 39% con diez años y llega al 95% cuando la diferencia es de veinte años.

Estos hallazgos sugieren que una diferencia de edad mínima podría contribuir a una mayor estabilidad en la relación, posiblemente debido a que las parejas en edades similares comparten experiencias vitales, referencias culturales y etapas de vida comparables, lo que facilita la comprensión mutua y fortalece el vínculo emocional.

Sin embargo, es esencial reconocer que la diferencia de edad no es el único factor determinante en el éxito de una relación. Otros elementos, como la comunicación efectiva, los valores compartidos, la satisfacción sexual y la capacidad para resolver conflictos, desempeñan roles cruciales en la calidad y duración de una relación.

Además, la percepción y satisfacción individual en la relación son fundamentales. Un estudio de la académica Samantha Joel de la Western University indicó que la calidad de una relación depende en gran medida de la satisfacción percibida por cada miembro de la pareja, independientemente de la diferencia de edad.

En resumen, aunque una menor diferencia de edad puede estar asociada con una mayor probabilidad de éxito en una relación, no es un factor determinante absoluto. La compatibilidad, la comunicación y la satisfacción mutua son elementos esenciales que contribuyen significativamente a la estabilidad y felicidad en una pareja.

