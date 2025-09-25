Los llamados “Incels” son colectivos de jóvenes que no se identifican con ninguna subcultura urbana específica y se caracterizan por no tener vínculos afectivos con personas de su misma edad. El término también abarca a quienes consideran que son incapaces de establecer una relación sentimental o sexual con alguien.En foros digitales y comunidades en redes sociales, los incels suelen expresarse mediante discursos cargados de odio, con un enfoque recurrente hacia las mujeres. De acuerdo con especialistas en el tema, estas manifestaciones misóginas guardan una estrecha relación con los postulados de la extrema derecha, también conocida como “derecha alternativa”.Los integrantes de esta comunidad emplean un vocabulario propio para referirse a diferentes grupos de personas. Entre los más utilizados se encuentran:Dentro de la denominada “manósfera”, también circulan metáforas tomadas de la película Matrix (1999):BB