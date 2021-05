Semana fuerte y decisiva en Luna menguante en Acuario. La energía de un cambio de conciencia muy positivo está cerca. Tus cambios de ánimo y emocionales son radicales, no pierdas la esencia que llevas dentro, tienes paz y tranquilidad acuario debe de dejar fluir las cosas ya que todo pasará.

HORÓSCOPO DE ARIES

Los compromisos laborales quizás afecten tu pensamiento. Los descuidos con las comidas y el sedentarismo te llevarán a sufrir algunos trastornos digestivos. Mes ideal para iniciar una dieta, para mejorar el cuerpo y la salud en general. Excelente oportunidad para gestionar aumentos de salario y definir responsabilidades.

Color: Negro. Número: 77. Palabra clave: Claridad.

HORÓSCOPO DE TAURO

Mejoran tus ingresos económicos, este podría ser un periodo en que te muestras bastante insensible con otras personas, ya que te encuentras enfocado en tus propias necesidades. Estás muy contento y a pesar de que quieres volver atrás eso ya no es posible. El pasado no es en la dirección en la que vas.

Color: Verde. Número: 67. Palabra clave: Equilibrio.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Es momento de sanación y liberación de tu cuerpo y alma, así que todo lo que hagas te será tomado en cuenta. Construye y deja de quejarte por todo y de todos ya que eso no te funcionará a futuro. Eres muy sociable y tu agradecimiento suficiente, así que se más amable con las personas que te rodean, porque recuerda que todos necesitamos de todos para hacer funcionar las cosas.

Color: Rosa. Número: 16. Palabra clave: Pérdida.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Tu mente será muy receptiva y estará muy despierta, lo cual favorecerá cualquier clase de estudios que realices. Remodelaciones en el hogar, reuniones con hijos y parientes lejanos. Es tiempo de que te muevas y dejes esa actitud negativa que tanto te rodea... Eso verdaderamente te provocará enfermedades, llantos y que no favorecen tu salud.

Color: Gris. Número: 2. Palabra clave: Perseverancia.

HORÓSCOPO DE LEO

Estás cansado, fastidiado, debes modificar conductas y no mentirte a ti mismo. Una vez engañado siempre será así, es mejor que recojas la dignidad que te queda, ten valor y recupera tu vida, que tanto te hace falta. Tú libertad es lo más importante.

Color: Rojo. Número: 3. Palabra clave: Fidelidad.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Es un mes de transformación positiva y de liberación de miedos y temores. Todos los cambios que inicies te harán vivir con mayor libertad en el futuro. Sé más optimista con las personas, trata de tomar fuerza y cerrar ciclos, empieza a utilizar todos los recursos que tengas a la mano y consigue la estabilidad y el cambio que tanto anhelas.

Color: Palo de rosa. Número: 4. Palabra clave: Verdad.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Tú capacidad de manejar cualquier situación está totalmente demostrada, sin embargo, debes de demostrar más amor y empatía en las cosas que realices. Puedes parecer feliz, pero la soledad de estos días te ha hecho reflexionar en lo verdaderamente importante que es para ti, no descuides a tu familia y a tus amigos más cercanos.

Color: Blanco. Número: 13. Palabra clave: Agradecer.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Es momento de reflexionar sobre las relaciones laborales. La verdad siempre sale a flote y los remedios que has puesto para que no se sepa una verdad son solo pequeños parches, al final todo el mundo sabrá lo que sucede y no podrás hacer nada. Todo el mundo tiene libre albedrío por lo cual no debes de juzgar a nadie, debes respetar y ser inteligente para ayudar.

Color: Amarillo. Número: 22. Palabra clave: Tolerancia.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Rectifica los métodos, el camino y la forma. Establece nuevos parámetros y deja de tener personas que no agradecen ni dan todo en tu entorno laboral. Viene un cambio positivo y una buena actitud logra consolidar metas y hacer buenos negocios ya que todo el mundo necesita de tu excelente trabajo los dones no se pierden, se afianzan. El gran don que tienes, es inmenso e indestructible también debes de ver tu enorme disposición para entregar las cosas a tiempo.

Color: Púrpura y éxito. Número: 23. Palabras clave: Liderazgo.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

La vida no se equivoca y por mucho esfuerzo que quieras hacer la situación actual es insostenible, debes de poner más empeño en las actividades que realices de lo contrario te sentirás sin ganas de hacerlas. Eres muy infeliz tratando de quedarte donde estás, de lo contrario puedes sufrir más.

Color: Rojo. Número: 9. Palabra clave: Fracaso.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

La vida está llena de buenas decisiones y malos momentos. No puedes ser juez y verdugo a la vez, tienes que elegir el mejor lado que este a tu favor, ya que, si quieres conocer la verdad, debes de confrontar a las personas para que hablen directo y no pierdas más el tiempo, y a su vez no permitas más chismes calumnias o habladurías.

Color: Blanco. Número: 18. Palabra clave: Imprudencia.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Promueves encuentros con amigos y personas interesadas en ayudar a lo más vulnerable. Escucha tu voz interior. Esfuérzate más, todo te sale bien. Cada día aporta más cosas para hacer de tu futuro un Éxito permanente. Es tiempo de cambiar de actitud y mejorar tu carácter.

Color: Negro. Número: 9. Palabra clave: Prosperidad.

