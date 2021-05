Semana de nuevos proyectos y decisiones importantes, es momento de sacar ese potencial que llevas dentro, no es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte con personas que vibran en la misma frecuencia. En esta luna creciente en virgo realiza un ritual de abre caminos para que seguir fluyendo en armonía.

HORÓSCOPO DE ARIES

Tómate un breve respiro y deshazte de aquello negativo que estás guardando. Es importante que no te guardes nada y todo aquello que te lastima háblalo con alguien de confianza.

Color: Blanco. Número: 22. Ritual: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE TAURO

Sigue con tus planes con tus metas y con todos tus objetivos que te propusiste nadie debe de frenarte ni de juzgarte por lo que decidas hacer vive sin remordimiento.

Color: Café. Número: 6. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

No todo es trabajo, escuela, proyectos estrés, cansancio y un montón de cosas más. Disfruta tu compañía, familia, pareja, amigos, mascota todo aquello que te cause alegría y amar a tu persona. Disfruta los momentos de la vida.

Color: Verde. Número: 69. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Todos somos humanos y tenemos problemas similares, lo importante es que no te enganches ni guardes tus problemas. Es normal pasar por bajones emocionales libérate de tus emociones.

Color: Rosa. Número: 10. Ritual: Ángel de la guardia.

HORÓSCOPO DE LEO

Eres único y eso debe ser un valor grandísimo a tu vida, vales muchísimo y no permitas que nadie te diga lo contrario. Sigue haciendo lo que haces lograrás tus propósitos, siempre y cuando no permitas que los comentarios influyan en tu vida de mala manera.

Color: Rojo. Número: 50. Ritual: Contra maldad.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Valora lo que te hace bien ese lugarcito dónde te sientes seguro por qué puede ser que no lo vuelvas a sentir con nadie más. Por qué a veces eres tan egoísta y crees que vas a tener a la persona ideal por mucho tiempo y no es así.

Color: Azul. Número: 12. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Piensa que hay más para agradecer que para reprochar, piensa en los consejos de tus papás, tus amigos en las sonrisas de todas las personas que te aman. Nadie te debe nada y ahora en adelante tienes que ser más consiente del lugar donde quieres estar.

Color: Rosa. Número: 3. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Es momento de terminar varios ciclos y mantener la cabeza firme y arriba. Tú no haces nada que no quieras diste más de una oportunidad a personas que no merecían ninguna, por haberte fallado diste todo de ti y quédate con eso.

Color: Amarillo. Número: 46. Ritual: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

La vida nos lleva por distintos caminos, eso no significa que las personas que están sean falsas. Si no que están para acompañarte y hacerte bien en esta etapa de tu vida. Amor por lo que dan amor y por los que no.

Color: Naranja. Número: 4. Ritual: San Miguel Arcángel.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Nada es duradero ni lo mejor ni lo más peor. Estás en constante cambio y aprendizaje, problemas siempre vas a tener lo importante es nunca dejarse vencer por el miedo, la inseguridad y el cambio.

Color: Magenta. Número: 28. Ritual: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Muestra apoyo a tu gente a tu gente real a la que siempre estuvo contigo y demuéstrales que juntos siempre pueden lograr grandes cambios, trabaja en tu seguridad para que nadie te haga sentir menos.

Color: Gris. Número: 71. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Cada cosa que hagas hazlo por ti y por nadie más, hazlo porque es correcto para demostrarte que vales la pena, nunca te conformes con tan poco ni permitas que te traten como cualquiera siempre ve primero por ti.

Color: Morado. Número: 85. Ritual: Contra envidias.

