Horóscopo de hoy 15 de junio para todos los signos del Zodiaco

Semana de Luna nueva, es tiempo de soltar, de dejar ir, de decir lo que sentimos, de poner atención en nuestra salud y poner atención en los grandes pequeños detalles, como el perdón y el agradecimiento. En esta semana hay que replantearnos los valores de la amistad, la lealtad y las oportunidades que la vida nos brinda para seguir adelante. Es tiempo de hacer oración, es tiempo de guardar silencio y escuchar a nuestro corazón.

HORÓSCOPO DE ARIES

Con esta Luna menguante todo el mundo sabrá tu verdad, no habrá secretos ni lugar sobre la tierra donde puedas esconder tu verdad y tus mentiras. No logras tener la cabeza en su lugar, no logras poner en orden tus pensamientos, sigues sin tener claro qué quieres y así donde vas, si alguna vez te has sentido solo esta será una de las semanas más duras.

Color: Negro. Número: 4. Palabra: Karma.

HORÓSCOPO DE TAURO

Esta Luna nueva en Cáncer logra una depuración en tu magia celestial, los proyectos empiezan a fluir, las metas empiezan a completar y aunque hay un poco de oscuridad y miedo, todo estará bien. Piensa en los adultos mayores, sé agradecido y coopera con una obra benéfica.

Color: Blanco. Número: 6. Palabra: Confianza.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Todo lo que ha pasado a sido necesario para tu madurez, aprende a valorar y aprende de valores. Las lecciones en tu vida todavía no terminan con la Luna nueva recibirás noticias que aparentemente no son tan agradables, pero que te obligaran a crecer, a madurar y hacerte responsable por tus hechos y palabras.

Color: Blanco. Número: 24. Palabra: Verdad.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Tus miedos al cambio son injustificados pues tu talento con las relaciones públicas y en las relaciones humanas es uno de los grandes dones que te hacen enorme e indestructible. Par ti esta semana está llena de pruebas y mucho trabajo. Cuida tu alimentación y toma vitaminas para que tengas la energía suficiente que necesitas.

Color: Azul acero. Número: 11. Palabra: Éxito.

HORÓSCOPO DE LEO

Tienes que dejar atrás las actitudes negativas, los miedos y el pasado en general, esto te está ocasionando, enfermedad, depresión y cansancio. Es importante ser positivo, optimista y dejar los miedos, para que puedas adaptarte a los cambios de la nueva era. Sin embargo, los astros favorecen tu creatividad.

Color: Gris. Número: 5. Palabra: Predisposición.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Prepárate para un tiempo de meditación y silencio donde las ideas brillantes comenzarán a surgir a raíz de tu enorme y gran creatividad. El amor que otorgues a los demás te será regresado cubriendo todas tus necesidades. Tu salud debe de ser una prioridad y debes de tomas vitaminas para tu cuerpo y alma.

Color: Rosa. Número: 21. Palabra: Perseverancia.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Son momentos muy importantes para tomar decisiones familiares, esta semana te darás cuenta con quién cuentas. De la misma manera tendrás que tomar decisiones económicas que te permitan tener la certeza, la paz y la tranquilidad para tu futuro inmediato.

Color: Azul marino. Número: 18. Palabra: Inteligencia.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Este es un tiempo muy valioso puesto que la verdad siempre es tan clara como el agua y la luz, todos los secretos guardados buenos y malos surgirán para que puedas cambiar y modificar tu conducta. Lo que coseches dependerá totalmente de lo que hayas sembrado en el pasado.

Color: Azul. Número: 7. Palabra: Justicia divina.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Todas las dudas, miedos y las angustias desaparecen una a una, pues Júpiter te otorga los beneficios y la energía suficiente para enfrentar cualquier desafío, los astros y el universo pelearan por ti y de tu lado, a pesar de las fuerzas oscuras que tratan de mermar tu fe y la confianza en ti mismo.

Color: Purpura. Número: 23. Palabra: Desafío.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Con esta Luna nueva la melancolía hace presa de tu fuerte y gran espíritu, aunque trates de evitarlo los recuerdos llegaran a ti para que no olvides a quien tienes que agradecer, a quien bendecir y con quien tienes que estar. Por el otro lado trate de ser benevolente, paciente y templado y no mostrar tu carácter con las personas débiles.

Color: Plateado. Número: 8. Palabra: Equilibrio.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Todo lo que está pasando en lo más profundo de tus raíces y de tus sentimientos, no puedes creer como la vida cambia en un segundo, se están gestando los cambios necesarios para que tú obtengas del universo lo que mereces. Deja de castigarte por el pasado.

Color: Rojo. Número: 17. Palabra: Reciprocidad

HORÓSCOPO DE PISCIS

La buena fortuna siempre será tu mejor carta, la buena suerte tu segundo nombre…. ten mucho cuidado con tus acciones, reacciones y tus pensamientos, que tus palabras sean muy dulces, todo estará bien con tus cambios y tus prioridades, que te guían por buen camino. Los astros en estos momentos están tratando de cambiar el mensaje de tu vida.

Color: Amarillo. Número: 15. Palabra: Disciplina.

