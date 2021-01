Tu vida en armonía: horóscopos por Laura Rivas

Semana importante, el trabajo espera por ti, debes elaborar planes de crecimiento y acelerar compras, mudanzas e inversiones a largo plazo.

El amor pasa a segundo plano y aunque algunos signos están poco tolerantes y desconfiados.

Aquí te hacemos algunas recomendaciones para evitar las influencias negativas que pueden hacerte perder la paciencia:

ARIES

Esta semana será algo pesada para ti y estarás de mal humor, nada te vendrá bien y la persona que amas no sabrá qué hacer ni cómo actuar para dejarte conforme. Pero a pesar de esto tu compañero o compañera sentimental se mostrará muy comprensivo y tolerante contigo, no abuses de tu buena suerte, tienes en tu vida a alguien que te ama de verdad, pero si no modificas tus actitudes lo perderás. Número: 13. Color: Negro. Palabra clave: Compasión.

TAURO

Hace un tiempo que no logras comunicarte con la persona que amas y todos tus intentos acaban en discusiones, porque no eres paciente con las personas que te rodean. Sin embargo, estas discusiones le permitirán a la pareja superar una etapa y enfrentar el futuro de una forma más libre y relajada. Estás atravesando una etapa caracterizada por una gran capacidad de empatía. Número: 03. Color: Gris. Palabra clave: Prudencia.

GÉMINIS

Semanas atrás cometiste muchos errores con tu pareja, pero gracias a eso aprendiste la lección, tendrás la posibilidad de mejorar tu vida emocional. Durante el fin de semana recibirás una advertencia, pero si no cambias, perderás para siempre a tu compañero o compañera sentimental, los astros te aconsejan que aprendas a vivir tu vida y a evitar que los problemas. Número: 08. Color: Blanco. Palabra clave: Tu propio camino.

CÁNCER

Has tenido muchos problemas con tu pareja actual, ambos quieren mandar en la relación, ustedes deben de tomar todas las decisiones con respecto a la pareja. No te gusta que te digan que tienes que hacer, ya que posees un carácter muy fuerte y difícil de dominar, pero si en verdad quieres continuar con tu relación deberán hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo. Número: 16. Color: Gris oscuro. Palabra clave: Sé más paciente.

LEO

Hay momentos en los que te sientes invadido por la soledad, a pesar de que tienes una relación sentimental seria y estable. Desde hace tiempo que sientes que entre tú pareja y tú ya no hay nada, sin embargo, has continuado con la relación por inercia o por miedo a enfrentar la realidad. No obstante, durante esta semana un acontecimiento que te hará enfrentar tus miedos. Número: 33. Color: Amarillo. Palabra clave: Confianza en ti mismo.

VIRGO

Eres muy controlador y posesivo durante los primeros meses de la relación tu pareja te permitió que tomaras todas las decisiones, pero, las cosas cambiarán a partir de esta semana, la etapa del enamoramiento de la relación ya pasó y tu pareja comenzará a poner límites a tus excesos. Los astros te aconsejan que no te comportes de una manera insensata ni infantil. Número: 08. Color: Azul. Palabra clave: Fluir y gozar el éxito.

LIBRA

En la actualidad tienes una relación sentimental muy linda y muy sana, pero, han sucedido varias cosas estas últimas semanas, te han hecho recordar una historia de amor del pasado que fue muy importante para ti. No podrás evitar caer en el peligroso juego de las comparaciones y al hacerlas sentirás que tu vida actual no tiene la magia que solía tener. Número: 31. Color: Verde. Palabra clave: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

ESCORPIÓN

Días atrás tuviste una conversación bastante tensa con tu pareja y él o ella, está esperando que le des una respuesta. Has querido olvidar, lo que pasó, sin embargo, en el fondo sabes que el error que cometiste no fue menor y que no puedes tomarlo como si fuera una broma. Los astros te aconsejan que actúes con seriedad y honestidad de lo contrario la persona que amas pensará que estás jugando. Número: 23. Color: Rojo. Palabra clave: Sé más honesto con los demás.

SAGITARIO

Brillante, intenso e implacable. Eres una persona muy controladora, te gusta planear minuciosamente las cosas y que todo salga de acuerdo a tus deseos. Sin embargo, en la vida ocurren imprevistos y cuando esto sucede de nada servirán tus quejas. Los astros te aconsejan que ejercites más tu flexibilidad mental y tu capacidad para adaptarte a los nuevos desafíos. Sigue manteniendo la distancia, tu felicidad depende de que nadie sepa los pasos que vas a dar. Número: 07. Color: Café. Palabra clave: Amor infinito por todo y todos tus sueños.

CAPRICORNIO

Un hecho que ocurrirá esta semana te hará darte cuenta que la persona de la que estás enamorado y tú, tienen una visión de la vida y del mundo bastante diferente. Los astros te aconsejan que no te preocupes demasiado, lo que tiene que ser será y no habrá nada que puedas hacer para evitarlo. Checa tus emociones y deja atrás el pasado. Te gusta controlarlo todo. Número: 21. Color: Azul marino. Palabra clave: Mis necesidades son una prioridad.

ACUARIO

Esperabas más, deseabas más, mereces mucho más, esta semana las lecciones en la vida son grandes. Durante los próximos días descubrirás accidentalmente que tu pareja te mintió. No se trata de una infidelidad ni de que en la vida de tu pareja haya otra persona. Sin embargo, al saber que la persona que amas te mintió comenzarás a sentir un montón de dudas, es importante que escuches lo que te tiene que decir. Número: 28. Color: Naranja. Palabra clave: Verdad.

PICIS

Estás haciendo un excelente trabajo, adquieres disciplina, cambias hábitos y estás muy saludable. La Luna te otorga un poder enorme y tu ser universal está lleno de magia. Solo es importante controlar tu ira, no seas reactivo ante las provocaciones de otras personas que buscan quitarte tu centro. Lo que trabajas lo tienes ya en bonos al futuro, todo el mundo te ama. Tu actividad productiva ha crecido mucho, no obstante, para continuar evolucionando necesitas asociarte con otras personas. Número: 09. Color: Negro y blanco. Palabra clave: Disciplina.

Contacta a Laura Rivas: