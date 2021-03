Creo en que si observas la Luna y piensas en alguien, ese alguien piensa en ti.

Pero sobre todo creo que mi Dios y mi madre santísima aman a los que como yo creen que la Fe mueve montañas y ayuda a recuperar la esperanza y la salud...

Hoy orando sin embargo sé que funciona porque soy muy feliz. #ModoLau

HORÓSCOPO DE ARIES

Un mes muy productivo lleno de retos y posibilidades. Cuida tu salud y depura tu cuerpo. El trabajo y el dinero estarán en cambio constante. En el amor procura ser más expresivo y gentil con todo y todos los que te rodean, alguien observa tu comportamiento.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 31.

HORÓSCOPO DE TAURO

Este mes se facilitan las cosas que se encontraban bloqueadas en días pasados, incluso la comunicación se favorece y puede llegar a grandes acuerdos. Hay mucho trabajo pendiente así que ponte al día sin demora. En el amor alguien piensa en ti a la distancia. Cuida la garganta y los cambios de clima.

Color de la suerte: Gris. Número de la suerte: 11.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Debes de replantear algunas cosas en el plano de vida, ya que no han resultado como esperabas y comienzas a desesperarte. Toma en cuenta que siempre se puede hablar y tener una sana comunicación aclarando tus puntos. Sobre todo en el amor donde te sorprendes gratamente. El dinero está costando y te sientes atorado, haz un ritual abre caminos.

Color de la suerte: Blanco. Número de la suerte: 11.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

La Luna, tu regente, favorece tus proyectos creativos y el si es una hermosa realidad. Todo el mundo está listo para trabajar contigo. En el amor se acercan grandes momentos y las sorpresas importantes no se hacen esperar. El dinero comienza a llegar y podrás sentirte optimista. Cuida tu corazón y trata de ser menos enojón.

Color de la suerte: Azul marino. Número de la suerte: 19.

HORÓSCOPO DE LEO

La vida es una serie de lecciones por aprender, ahora toca saber que no eres el dueño de la verdad absoluta, algunas personas te harán sentir bien cambiando tu opinión acerca de algunos temas en tu vida. Acércate a tu familia principal... Déjate amar y todo el Sol, tu regente, hará los milagros que necesitas para cambiar tu vida.

Color de la suerte: Rosa. Número de la suerte: 21.

HORÓSCOPO DE VIRGO

La amistad es un gran valor que tienes. Eres uno de los mejores amigos del zodiaco, no olvides a quien siempre ha estado a tu lado y no hay porque aislarse. Pronto se descubrirá tu verdadera meta y todos estarán sorprendidos de lo grande y generoso que eres. Un gran romance en camino. Si estás en pareja, no la descuides.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 9.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Descansa y piensa. Medita y sueña, todo es posible cuando crees y elevas las plegarias desde el alma. Este es un mes muy especial donde podrías mostrar la inmensidad de tu alma sencilla y fuerte. Haz una rigurosa dieta y camina lo más seguro posible. Un mes de trabajo importante y conciliación.

Color de la suerte: Amarillo. Número de la suerte: 3.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Han sido meses difíciles porque enfrentar la realidad y cambiar toda tu estructura puede ser agotador. Toma un respiro, relájate y analiza desde cuándo cambiaron las cosas. En qué momento tú vida se cambió. Así te será más fácil ver por ti mismo. No permitas ser el títere de nadie. El primer amor es a ti mismo.

Color de la suerte: Verde. Número de la suerte: 22.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Mejor imposible, este mes es de bonanza total, solo sigue cuidando tu salud y no bajes la guardia. Las personas poderosas a tú lado hacen posible que puedas estar en paz y que la magia habite en ti y todo lo que haces. El amor tarda, pero seguro pronto recuperarás la confianza y te dejarás amar. No descuides ningún punto. Permanece alerta.

Color de la suerte: Púrpura. Número de la suerte: 34.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Las verdades son como el agua y este mes no se hacen esperar. Aunque has pensado en las mudanzas no es un buen momento para dejar un trabajo, una casa o una ciudad. El amor pierde fuerza, pero podrás sentirte optimista más adelante. El dinero comienza a llegar en ideas simples pero productivas.

Color de la suerte: Café. Número de la suerte: 33.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Te desesperas y emites señales equivocadas y mal enfocadas. Las personas que te favorecían comienzan a dudar de ti. El universo está acomodando las cosas de manera equitativa. No te preocupes si todo lo hiciste bien, las recompensas y los pagos llegarán a manos llenas. Es un mal momento para pensar negativamente. Sé más optimista.

Color de la suerte: Rojo. Número de la suerte: 7.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Mejor imposible este mes es tu mes de los encuentros y la buena suerte. En tu cumpleaños la buena fortuna y la doble felicidad tocan tu vida de manera impresionante. Un nuevo amor está llamando a tu puerta y tiene toda tu atención. El dinero fluye fuertemente y tú fama se extiende grandemente. Este es uno de los mejores momentos en tu vida y en tu salud.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 99.

- Contacta a Laura Rivas: