Apenas hace unos días que se estrenó Hocus Pocus 2 en la plataforma de Disney+, la secuela de una de las películas favoritas de Halloween de hace más de 2 décadas.

Por eso, la marca de maquillaje Colourpop habría decidido sumarse a la emoción por el estreno de la famosa película de Halloween y presentó una nueva colección de productos inspirada en ella, mostrando a los personajes y detalles que entran totalmente en temática.

Sus productos son ideales para crear tu próximo look obscuro de Halloween. La nueva colección consta de:

All hallows eve - Paleta de sombras, con 15 tonos, que incluyen acabados mate y metálicos.

Witching hour - Una segunda paleta de sombras con 12 tonos muy coloridos perfectos para crear una gran variedad de makeups.

Butcherson - La máscara de pestañas más mágica de todas, ya que es de color morado, sin duda un color vibrante y dramático. Además, tiene efecto volumizador.

Find the book - Un iluminador color plata para brillar a la luz de luna llena, puedes destacar los mejores rasgos de tu rostro con este brillo.

Witches’ brew – Set de brillo de labios, en color peachy, negro y perla. Inspiradas en cada una de las hermanas Sanderson.

I am calm, Come to play y Shish-ka-baby - Sombras en gel efecto glitter, color perla, morado y peachy.

Give him fur – ¡Orejitas de gato! El accesorio perfecto para complementar tu look de Halloween.

Boss witch, Clever witch y Flirty witch – Las que no pueden faltar, pestañas que elevarán tu mirada a otro nivel.

Con información de Colourpop.com