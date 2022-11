Habíamos tenido tres intentos fallidos de reunirnos a ultimar detalles el buen Paco y yo, y finalmente cruzamos agendas y nos citamos a comer en la Cantina Xalisco. Le expliqué dónde quedaba, más o menos, y él llegó primero y me dio la seña. Sí, Sótano 2 de Andares a la altura de la entrada de Liverpool. Llegué y ya estaba muy bien instalado con un cóctel de mezcal que dijo estaba muy bueno. Yo, para no negar la cruz de la parroquia, pedí un tequila blanco derecho y me dispuse a ver la carta. Paco solo dijo “ya la vi, pero tú eres quién elige los platillos hoy”. Después de recorrer ese cartel de carta, este fue el resultado… Te platico.

No pude, ni puedo nunca, dejar pasar unas flautas, máxime que aquí son de lengua $265 las tienen también de chamorro, barbacoa o birria. Las presentan en un plato de peltre con una cama de frijol negro, bañadas en un serpentín de crema y lechuga. Me gusta que no vinieran bañadas con salsa dulce, lo que hace que estuvieran crujientes a cada bocado, al que bañaba en salsita picosa y untaba un poco del frijol de base. La lengua, en su interior, muy presente en ellas, viene en cubos, es muy suavecita y de buen sabor y se amalgama con el puré de papa muy bien sazonado con el que las arman.

Seguimos con unos buenos tacos de pulpo con esquites y tuétano $280 vienen tres tacos, en un zigzag de metal donde los presentan, que por cierto deberían de calentar este para que los tacos mantuvieran por mayor tiempo su temperatura. Con pedacitos de pulpo adobado y pasado por la plancha para dejar algunas de esas ventosas doraditas, esquites blancos a medio cocer con ese dente al morderlo que le dan muchas texturas al platillo, donde te encuentras el aguacate y chorrea el tuétano que incorporaron en la mesa al ojo del comensal, justo cuando Paco daba el primer sorbo a ese tejuino con cerveza que le gustó tanto.

Para no dejar de mi infancia de lado, pedí unos fideos secos $125 para compartir. Llegó con mucho color: base de frijol negro, en plato azul, líneas de crema, el verde del aguacate encima (embarrado no cubicado), trocitos de panela (estos sí cubicados), rábano, sandía y un verde. El primer bocado estuvo como sin chiste, en realidad tome sólo un poco de fideo que estaba bueno a secas, para el segundo le metí tenedor desde arriba, tomando de lo verde hasta el frijol y guau, mi sorpresa fue que debajo de la cama de aguacate, había chilaquiles verdes muy bien logrados y que combinaban a la perfección con todos los sabores. Se me hizo excelso, original y muy sorpresivo.

¡Sé feliz!

Toma Nota

Cantina Xalisco

Domicilio : Sótano 2, Plaza Andares, Zapopan.

: Sótano 2, Plaza Andares, Zapopan. Horario : Lunes y martes de 2:00 a 11:00 PM; de jueves a sábado de 2:00 PM a 3:00 AM y domingo de 2:00 a 9:00 PM.

: Lunes y martes de 2:00 a 11:00 PM; de jueves a sábado de 2:00 PM a 3:00 AM y domingo de 2:00 a 9:00 PM. Teléfono: 3316563579. / IG @cantinaxalisco



Evaluación

Comida 4.5

4.5 Lugar 4

4 Servicio 4