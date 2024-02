En el corazón de Italia Providencia, justo frente al Parque Italia, también llamado ahora de los perros por tener un espacio dedicado a ellos, en la planta baja de un edificio ubicado en la calle Buenos Aires esquina con Quebec, se encuentra este restaurante japonés al que ya le traía ganas y que por una cosa u otra no había podido acudir. Acudí con mi hijo Carlo, en domingo, para probarlo, sabedor que él tiene como comida favorita la japonesa y quería darle gusto.

Tadokoro comparte terraza con otro restaurante, Talento, y tienen una barra típica de estos espacios y una terraza con un puñado de mesas, por lo que tienes la opción de ver cómo te preparan los alimentos o dejarte querer en una mesa.

Llegamos temprano y esto fue lo que pedimos: de inicio llegó un tartar de atún ($120) con un atún de buena calidad, muy picadito a cuchillo, claro que se nota cuando es con cuchillo o cuando es de procesadora, con un rico sabor cítrico que acaba en boca derivado de un caviar que va explotando poco a poco e invadiendo de su sabor que al mezclarse con su salsa ponzu (hecha a base de cítricos) hacen aún más profundo en el paladar el sentimiento de enamoramiento adolescente que te invita a saborear todo nuevamente.

Seguimos por el antojo de Carlo, con un Soft Shell Crab Maki ($210) o mejor dicho un rollo de cangrejo muy bien capeado y crujiente, el cual tiene una suavidad singular por dentro; este platillo es acompañado con aguacate, masago y una salsita picante que dan redondez a este manjar. Me llamó la atención que aquí sí venía bien enrollado el sushi; esto es no tan apretado como lo sirven en otros lugares, ya que los puristas del sushi saben que los rollos no deben de ir tan apretados, sino que se sienta una suavidad en la boca. Tú muy bien Todoroko.

Disfrutamos también de un Neri maki ($270); este es un rollo de pescado blanco, corte fino, muy suave de sabor, que combinan con aguacate y esparrago por dentro y por fuera lleva toro picado (que esta parte grasa del atún, de los cortes más preciados) y un poco de ralladura de limón real que acaba como cereza en el pastel. Aquí sumaré que es de los arroces mejor logrados que he comido en sushis.

Por último, disfrutamos una rica brocheta de pulpo ($69); la preparan barnizando el pulpo (ya cocido obvio) con salsa teriyaki en el grill. Tiene muy buen sabor y la cocción está en su punto.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4

4 Lugar 4

4 Servicio 4

Toma nota

Tadokoro

Domicilio: Buenos Aires 3060-Local 103, Providencia, Guadalajara.

Buenos Aires 3060-Local 103, Providencia, Guadalajara. Horario: De lunes a sábado de 1:30 PM a 10:00 PM.

De lunes a sábado de 1:30 PM a 10:00 PM. Teléfono: 3337090563.

CT