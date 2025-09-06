Cómo eliminar las verrugas del cuello de forma segura

Las verrugas en el cuello son una preocupación común, principalmente por razones estéticas, aunque también pueden causar molestias físicas, como picazón o irritación al contacto con la ropa o accesorios.

Estas pequeñas protuberancias, que se forman en la capa más superficial de la piel —la epidermis—, suelen tener una textura rugosa y sobresaliente, aunque en algunas zonas, como el rostro, pueden presentarse planas. En su interior es frecuente ver pequeños puntos negros, que corresponden a capilares sanguíneos.

¿Qué causa las verrugas?

La causa más frecuente es una infección por el virus del papiloma humano (VPH). Aunque existen más de 100 tipos de VPH, alrededor de una decena están directamente relacionados con la aparición de verrugas en la piel, incluyendo las del cuello.

El virus se transmite con facilidad por contacto directo, ya sea con personas infectadas o con superficies contaminadas. Sin embargo, no todos quienes entran en contacto con el virus desarrollan verrugas; esto depende de la respuesta del sistema inmunológico de cada persona. Quienes tienen defensas bajas, los niños o quienes manipulan carne y pescado con frecuencia son más propensos.

En muchos casos, las verrugas desaparecen solas. Cerca del 50% se eliminan en un año y hasta dos tercios desaparecen en dos años sin necesidad de tratamiento. No obstante, si causan incomodidad o afectan la autoestima, existen opciones seguras para eliminarlas.

Tratamientos caseros para eliminar verrugas

Una de las alternativas más accesibles es el uso de ácido salicílico, disponible sin receta en farmacias, con concentraciones entre 17% y 40 por ciento. Se recomienda aplicar después de remojar la zona en agua tibia y retirar la piel muerta con una lima o piedra pómez.

Este tratamiento requiere constancia: se aplica diariamente por varias semanas y se debe continuar unos días más tras la desaparición de la verruga para evitar que regrese.

Otra opción popular es la cinta adhesiva, que se coloca sobre la verruga durante varios días seguidos. Algunas investigaciones señalan que la cinta adhesiva de plata es más eficaz por su fuerte adherencia. Aunque el mecanismo exacto no está del todo claro, se cree que funciona al aislar la verruga del oxígeno o al eliminar restos virales al retirar la piel muerta.

Cuando los remedios caseros no son suficientes, existen tratamientos dermatológicos más especializados:

Crioterapia: Congelación con nitrógeno líquido. Es rápida, pero puede ser dolorosa y causar ampollas.

Electrodesecación y legrado: Uso de corriente eléctrica para destruir la verruga y posterior raspado. Suele dejar cicatriz.

Láser o cirugía menor: Reservados para casos resistentes o lesiones múltiples.

