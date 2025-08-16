La vida la vamos armando a base de sueños y experiencias, y así fue como Pablo y Mateo, después de estar un tiempo en Europa estudiando, cada uno, por su lado, coincidieron en Italia una temporada y, maravillados con algunos de los lugares que venden sándwiches de focaccia, decidieron abrir en Guadalajara un local que ofreciera los mejores sándwiches italianos de la ciudad.

Así, y con obligaciones universitarias y propias de cada uno, atienden personalmente su restaurante. Están ubicados a la vuelta del Mercado Juárez, en la Americana. Ahí, en un pequeño local y con una cocina abierta al público, preparan sus sándwiches, que son una maravilla. Su pan focaccia, que más bien siento que está un poco más apegado al pan schiacciata, la diferencia es que éste último es un poco menos esponjoso y más crujiente, ya que, una vez saliendo del horno, se pincelea con oliva. De todas maneras, ambos son tradicionalmente italianos de sepa y se parecen mucho.

En compañía del buen Yorsh de la Parra, acudimos a la hora de la comida, y aquí te cuento qué tal nos fue. Pedimos tres emparedados de éstos y seguimos la sugerencia de Pablo.

Iniciamos con un Pietro ($245). Éste está elaborado, en su interior, con prosciutto di Parma, stracciatella (que es este queso cremoso que encuentras en el interior de una burrata), pesto, jitomate y arúgula. De pan muy tronador, crujiente y firme, de mordida muy fresca al paladar, la cremosidad del queso se siente de inmediato, y los sabores suaves del prosciutto. Muy bien balanceado.

Seguimos con un Enzo ($265), preparado con coppa, que es este jamón de lomo de cerdo (tradicionalmente, el jamón que conocemos es de pierna de cerdo) curado con hierbas. Su sabor tiene mucha personalidad, es más fuerte sin llegar a ser invasivo. Añaden tartufata, que es una salsa que confeccionan con trufa, champiñones, oliva, ajo y hierbas, que le da un aroma espectacular y un sabor más sofisticado. Añaden también stracciatella y arúgula.

Por último, probamos el Sienna ($245). Éste es como el más tradicional, con una base de crema de pistaches que ellos mismos preparan en su local, una buena porción de mortadela con pistache, pistaches molidos y nuevamente la fabulosa stracciatella que les da un toque distintivo a sus preparaciones. Con sabor muy italiano, muy sabroso, digamos.

Cabe mencionar que, en la planeación de la apertura de su primer restaurante, buscaron que todos los ingredientes, menos el pan que confeccionan exprofeso para ellos, fueran originarios de Italia, por lo que puedo decir que tanto la calidad de sus productos, como la mortadela, el coppa, la stracciatella y el prosciutto, como los sabores, son lo más apegado que conozco a los sándwiches italianos. Seguramente empezaremos a ver pronto más lugares de Vago’s por la ciudad, porque preparan a conciencia sus deleites. Larga vida Vago’s Focaccia.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5

Vago’s Focaccia

Domicilio: Calle Argentina 323, Col Americana, Guadalajara, Jal.

Horario: Miércoles a sábado de 1:00 pm a 10:00 pm, domingo de 1:00 pm a 6:00 pm.

IG: @vagosfocaccia.

Teléfono: 3349529843.

CT