El Audi A6 Sportback e-tron ya está en México, con hasta 756 km de autonomía

Muchos fabricantes, entre ellos Audi, están dando marcha atrás a sus estimaciones sobre eléctricos, pero eso no impide que modelos previamente lanzados en otros mercados, como el europeo, lleguen a México, como es el caso del A6 Sportback e-tron.

Se trata de la “variante eléctrica” del A6 que conocemos de toda la vida, un sedán mediano de lujo que, para esta nueva generación, todavía fue parte de la estrategia donde los números pares eran reservados para los eléctricos y los nones para los de combustión y, al mismo tiempo, evoluciona en su carrocería para integrar un estilo liftback, donde la cajuela abre con todo y medallón posterior.

El tema estético del exterior está regido por la aerodinámica, que integra las llamadas cortinas de aire y un sistema configurable por debajo de la parrilla simulada, para lograr el coeficiente de arrastre más bajo en la historia de la casa de los cuatro aros. Asimismo, adopta las novedosas luces digitales de la marca con personalización de las firmas de luz delanteras y traseras.

Por dentro, no sólo recibe el nuevo tablero envolvente de la casa alemana, con sus hasta tres pantallas para el cuadro de instrumentos, infoentretenimiento y una tercera para el pasajero, sino que también aprovecha todo el desarrollo tecnológico para contar con amenidades dignas de presumir, como el techo de cristal de opacidad regulable.

Cabe mencionar que el sistema de infoentretenimiento está basado en Android, lo que significa que es capaz de recibir actualizaciones inalámbricas para mantenerse al día, así como contar con aplicaciones nativas en el sistema o, en todo caso, conectarse sin cables a las plataformas de Android y iOS.

La plataforma PPE (Premium Platform Electric) permite contar con tres distintas versiones del nuevo A6, siempre con una batería de 100 kWh de capacidad y con distintos niveles de configuración y potencia. La variante RWD Advanced (un millón 559 mil 900 pesos), como su nombre lo indica, tiene tracción trasera proveniente de un sólo motor eléctrico para generar 362 HP, mientras que la Quattro S-Line (un millón 699 mil 900 pesos) y el S6 (un millón 939 mil 900 pesos) cuentan con un par de motores para generar 422 y 496 HP, respectivamente, ofreciendo autonomías de hasta 756 km en el mejor de los casos, para quienes buscan un sedán de lujo específicamente impulsado por baterías. Y, claro, la tracción en todas las ruedas, como es mucho más esperado en un Audi.