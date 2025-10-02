Jueves, 02 de Octubre 2025

¿Cuántos jugos de frutas es recomendable tomar al día?

Aunque son deliciosos por su dulzor en el paladar, se debe limitar el consumo de jugos de frutas debido a la alta cantidad de azúcar que tienen

No es malo beber jugos de frutas, pero se deben consumir con moderación, según expertas. NTX / ARCHIVO

Consumir frutas y verduras todos los días es esencial para mantener una dieta equilibrada y gozar de una buena salud a largo plazo. Expertos señalan que debemos ingerir al menos 5 de estos alimentos al día. En cuanto a las frutas, indican que es mejor consumirlas enteras que limitarse a beber sus jugos.

Consumir frutas enteras, como naranjas, toronjas o manzanas, proporciona fibra y agua a nuestro organismo, lo que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

Teresa Fund, nutricionista de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, explica que comer fruta proporciona más fibra que un jugo natural, contribuyendo a una digestión saludable.

¿Es malo consumir jugos de fruta?

Fund señala que los jugos naturales contienen una mayor cantidad de azúcares, mismos que nuestro cuerpo absorbe con más facilidad debido a la falta de fibra. Este efecto de los jugos de fruta en nuestro cuerpo puede ser problemático, especialmente para las personas con diabetes.

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ingerir grandes cantidades de azúcar de forma prolongada da como resultado altos niveles de glucemias, condición que al mantenerse por mucho tiempo, puede causar daños en riñón, corazón y ojos, entre otros órganos.

Además, los elevados niveles de azúcar en la sangre son la principal causa de la hipertrigliceridemia, alteración de las grasas o lípidos del organismo, y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Debido a los nocivos efectos del exceso del consumo de azúcar, la nutricionista Fund sugiere limitar el consumo de jugos de frutas a no más de un vaso al día (250 mililitros).

Según la experta de Harvard, esta es una porción razonable que puede proporcionar los beneficios nutricionales de las frutas sin exceder el consumo de azúcares añadidos.

