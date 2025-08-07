Portal del León 8/8 2025: ¿Qué es y cómo aprovecharlo este 8 de agosto?

El 8 de agosto es considerado un día especial en el calendario energético: se le conoce como el Portal 8/8, una alineación cósmica que, según creencias espirituales, abre el camino hacia la prosperidad, la renovación y la abundancia.

Este fenómeno es aprovechado por muchas personas como un momento ideal para enfocar intenciones, elevar su energía y manifestar buenos deseos, entre las prácticas recomendadas para canalizar esta energía destacan colocar amuletos bajo el sol, meditar, escribir decretos de intención o simplemente tomarse unos minutos para visualizar metas y pedir abundancia.

Quienes siguen esta tradición aseguran que el Portal 8/8 es un punto clave para atraer cambios positivos y sembrar deseos que florezcan durante el resto del año.

¿Qué es el Portal del León 8/8?

Durante esta fecha, la tierra se alinea con el Sol y Sirio, una de las estrellas más brillantes, elevando el poder del número 8. En la astrología este suceso es llamado Portal del León, porque este suceso ocurre en la temporada del signo Leo.

Según la astrología y algunas corrientes de espiritualidad, el portal 8/8 representa un momento de alta vibración energética que favorece la manifestación de deseos, la transformación personal y la conexión espiritual.

Aunado a ello, el 8 de agosto también refuerza la energía universal, pues diversas creencias convergen alrededor de esta fecha especial, potenciando su poder al unir lo místico con lo terrenal.

