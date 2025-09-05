Este es el pozole más saludable para comer en estas Fiestas Patrias

En cada rincón del país, la gastronomía mexicana toma protagonismo, y entre todos los platillos típicos, el pozole se lleva la corona como el más emblemático. Pero, ¿sabías que no todos los tipos de pozole son iguales en cuanto a valor nutricional?

Si estás buscando una opción deliciosa y saludable para celebrar sin culpa, aquí te contamos cuál es el pozole más balanceado para disfrutar en estas fechas.

¿Qué es el pozole y por qué es tan especial?

El pozole es un caldo espeso de origen prehispánico , cuyo nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa “espumoso”, en alusión al maíz cacahuazintle que se usa en su preparación. Tradicionalmente se cocina con carne (cerdo o pollo) y se sirve con lechuga, rábanos, orégano, limón, chile y tostadas.

Además de su sabor reconfortante, el pozole es un platillo versátil que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación.

Tipos de pozole: ¿cuál es el más saludable?

Pozole blanco

El más tradicional y ligero.

Se prepara con carne de cerdo, pollo o ambos, sin añadir chiles al caldo.

Ideal si se elige pollo sin piel, ya que aporta menos grasa.

Calorías estimadas: 300–350 por porción mediana.

Pozole rojo

Su color proviene de chiles secos como guajillo o ancho.

Aunque delicioso, puede ser más calórico si se usa carne de cerdo.

Calorías estimadas: 400–500.

Pozole verde

Rico en sabor y nutrientes gracias a ingredientes como tomatillo, pepitas, epazote y cilantro.

Aunque nutritivo, suele ser más calórico por las semillas y grasas saludables.

Calorías estimadas: hasta 660.

¿Cuál elegir?

Si buscas la opción más saludable, el pozole blanco con pollo es la mejor elección. Es bajo en grasas, moderado en calorías y sigue siendo delicioso. Además, puedes complementarlo con vegetales frescos y limitar acompañamientos como crema o chicharrón para mantenerlo ligero.

¿Cuáles son los beneficios del pozole saludable?

Alto en proteínas: perfecto para mantener la masa muscular.

Fuente de fibra: el maíz ayuda a la digestión y da saciedad.

Rico en vitaminas y minerales: gracias a los vegetales que lo acompañan.

Sige estos tips para no arruinar su valor nutricional:

Evita añadir demasiadas tostadas o crema.

Modera la porción de carne de cerdo si decides incluirla.

Controla el tamaño de la porción y evita repetir varias veces.

Disfrutar del pozole en estas fiestas es totalmente posible sin sacrificar la salud. Solo necesitas hacer las elecciones correctas.

EE