Este es el pozole más saludable para comer en estas Fiestas Patrias

Para quienes desean saborear sin excesos, esta es la versión del pozole más saludable y nutritiva

El pozole es un platillo versátil que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En cada rincón del país, la gastronomía mexicana toma protagonismo, y entre todos los platillos típicos, el pozole se lleva la corona como el más emblemático. Pero, ¿sabías que no todos los tipos de pozole son iguales en cuanto a valor nutricional? 

Si estás buscando una opción deliciosa y saludable para celebrar sin culpa, aquí te contamos cuál es el pozole más balanceado para disfrutar en estas fechas. 

¿Qué es el pozole y por qué es tan especial? 

El pozole es un caldo espeso de origen prehispánico, cuyo nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa “espumoso”, en alusión al maíz cacahuazintle que se usa en su preparación. Tradicionalmente se cocina con carne (cerdo o pollo) y se sirve con lechuga, rábanos, orégano, limón, chile y tostadas.

Además de su sabor reconfortante, el pozole es un platillo versátil que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación. 

Tipos de pozole: ¿cuál es el más saludable?

Pozole blanco

  • El más tradicional y ligero.
  • Se prepara con carne de cerdo, pollo o ambos, sin añadir chiles al caldo.
  • Ideal si se elige pollo sin piel, ya que aporta menos grasa.
  • Calorías estimadas: 300–350 por porción mediana.

Pozole rojo

  • Su color proviene de chiles secos como guajillo o ancho.
  • Aunque delicioso, puede ser más calórico si se usa carne de cerdo.
  • Calorías estimadas: 400–500.

Pozole verde

  • Rico en sabor y nutrientes gracias a ingredientes como tomatillo, pepitas, epazote y cilantro.
  • Aunque nutritivo, suele ser más calórico por las semillas y grasas saludables.
  • Calorías estimadas: hasta 660.

¿Cuál elegir?

Si buscas la opción más saludable, el pozole blanco con pollo es la mejor elección. Es bajo en grasas, moderado en calorías y sigue siendo delicioso. Además, puedes complementarlo con vegetales frescos y limitar acompañamientos como crema o chicharrón para mantenerlo ligero.

¿Cuáles son los beneficios del pozole saludable?

  • Alto en proteínas: perfecto para mantener la masa muscular.
  • Fuente de fibra: el maíz ayuda a la digestión y da saciedad.
  • Rico en vitaminas y minerales: gracias a los vegetales que lo acompañan.

Sige estos tips para no arruinar su valor nutricional:

  • Evita añadir demasiadas tostadas o crema.
  • Modera la porción de carne de cerdo si decides incluirla.
  • Controla el tamaño de la porción y evita repetir varias veces.

Disfrutar del pozole en estas fiestas es totalmente posible sin sacrificar la salud. Solo necesitas hacer las elecciones correctas. 

