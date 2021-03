El secreto para dormir en tu próximo viaje

En algunos viajes el traslado entre ciudades se lleva a cabo durante las noches, especialmente en los recorridos europeos. A veces son de 3 horas, a veces hasta de 8. Pero mientras algunas personas tienen esa capacidad especial de caer dormidos como piedra a voluntad, otros batallamos para conciliar el sueño y andamos con el “ojo pelón” durante todo el traslado.

Si perteneces al segundo grupo, Paulina Jakov, del sitio de internet Save a Train (www.saveatrain.com) comparte algunos útiles consejos para poco a poco invocar a Morfeo en tu próximo viaje. Recuerda que la clave en este caso es estar relajado, una mente libre de preocupaciones es clave para convertir esos primeros bostezos en un pesado sueño.

Lleva una manta

Algo ligero, fácil de empacar y abrigador. Algunas veces el traslado en tren es un poco frío y es mejor llevar una manta que te proteja. No importa en qué momento del año viajes, en el interior de los trenes siempre está “fresco” o de plano frío, así que la manta siempre será de gran ayuda.

Prepara una lista de canciones

Algunas canciones tienen la extraña capacidad de dormirnos, o al menos de relajarnos a tal punto que estemos listos para la “mimi”. Si tienes una cuenta en alguna aplicación como Spotify, entonces podrías preparar con antelación una lista de melodías que te ayuden a conciliar el sueño.

Lleva una almohada inflable para cuello

Nada más feo que despertar con un dolor de cuello y tantito peor si es en un viaje. La almohada de cuello te puede ayudar a dormir con mayor firmeza y seguridad. Además, con el viaje en tren es mejor protegerse de cualquier oscilación. Las almohadas de cuello inflables te ayudarán a ahorrar espacio.

Lleva audífonos

Parecería un poco obvio, pero, ¿cuántas veces no los has dejado en casa sin querer? No olvides llevar unos buenos audífonos, que te ayudarán a concentrarte en tu música. Una ventaja es que por si los llegas a olvidar, en las estaciones de tren y aeropuertos suele haber a la venta, claro, no a precios muy módicos, que digamos.

Viste confortable

Quizás los pantalones de cuero apretados o la camisa de licra se vean fabulosos, pero para dormir no es una buena idea. Sin que necesariamente viajes en pijama, vale la pena que elijas ropa cómoda al momento de elegir tu look. El algodón casi siempre es una buena idea para andar cómodos.

Lleva un antifaz

Cubrir tus ojos de cualquier fuente de luz sirve para sumergirte en esa sensación adormecedora. Claro, no es necesario que lo hagas con la mano o adoptes una postura incómoda para hacerlo si llevas un cómodo antifaz. Este elemento se ha vuelto muy popular en años recientes y ya hay de diversos diseños.

Guarda tus cosas en un lugar seguro

Es buena idea llevar en una bolsa cerca de tu cuerpo todos los papeles indispensables en tu viaje. Pasaporte, cartera, el teléfono y otros gadgets valiosos deben estar en un lugar al que solamente tengas acceso tu o alguien de mucha confianza.

Compra un lugar lejos de las entradas

Si vas en tren, piensa que el mejor lugar para viajar es a la mitad del vagón. Lejos de los accesos (si hay paradas se estarán abriendo y no te dejarán dormir), y de los baños y sus aromas. Toma eso en cuenta al momento de comprar tu ticket.

Suelta el teléfono

A veces por andar viendo fotos en Instagram o memes en Twitter se nos va la batería... de vida. Dale tiempo a tus ojos de descansar del celular y de paso ahorra batería. Concentrarte en dormir comienza con el acto de soltar el teléfono celular.

Lleva algo para leer

No debe faltar el libro en cualquier viaje, y muchas veces son excelentes para preparar nuestra mente ante el sueño. Un buen texto puede servir para relajar y despejar nuestra mente, así que carga una edición de bolsillo.

JL