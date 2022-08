El poder de tus pensamientos: Mente exitosa vs Mente mediocre

Imagínate que día con día te dices: “No puedo porque… ”, “Uy, que flojera mejor lo hago sencillo ”, “Para qué hacer esto, para qué hacer aquello ”, y día con día te la pasas criticando, dando excusas que si aquello está bien hecho, que alguien lo pudo hacer mejor pero jamás eres tú la que logra hacer algo de eso y destacarse.

Tienes que saber que muchas veces tu mentalidad, determina qué tan lejos vas a llegar, imagina que mujeres como Oprah, Michelle Obama se la hubieran pasado criticando y haciendo las cosas a medias… pffff ninguna de ellas se hubiese convertido en las mujeres exitosas que son el día de hoy.

Photo by Jared Rice on Unsplash

Sabemos que a veces las pruebas que nos pone la vida no son sencillas, y a veces podemos sentirnos un poco desanimadas, pero si hoy detectas que tu mentalidad no está siendo ganadora, toma esta señal para dar ese empuje extra y trabajar en todos eso que siempre has soñado.

Recuerda, la que quiere, tiene la mentalidad de éxito y puede con lo que sea.

¿Qué team eres? ¿Mentalidad mediocre o éxito?

A continuación te damos algunos consejos que podrían servirte:

1. Establece metas

Tener metas nos hace sentir más seguros y optimistas ante la vida. Sé realista y comienza por establecer metas pequeñas y específicas, al igual que un plan de acción para concretarlas.

2. Ve a la acción

De nada sirve establecerte metas si te quedas de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan como por arte de magia. Comienza desde ya a trabajar por tus metas y sueños, ya que mantener tu mente ocupada en esto definitivamente evitará que tengas pensamientos pesimistas.

3. Sé optimista

El optimismo es un estado mental que te ayuda a tener una buena relación con lo que te rodea. Esperar lo mejor de las cosas, pero con los pies sobre la tierra, siempre te llevará por el camino correcto.

4. Haz ejercicio

El ejercicio ayuda a drenar energías y a segregar endorfinas que te ayudan a sentir bien, es un remedio perfecto para combatir la depresión. No necesariamente tienes que ser un deportista élite, con solo treinta minutos al día podrás ver la diferencia.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

5. No sufras por las cosas materiales

Aunque vivamos en un mundo materialista, hay que aprender a centrar nuestra atención en las cosas que verdaderamente importan como las relaciones interpersonales, las emociones positivas y los logros alcanzados y por alcanzar.

6. Rodéate de gente positiva

Las personas que estén junto a ti pueden influir en tus pensamientos y energías. Si te rodeas de personas que son creativas y exitosas, eso es lo que atraerás a tu vida. Y si te rodeas de personas negativas, te convertirás en una persona negativa. ¡Todos actuamos como un imán!

Photo by Nicolas Lobos on Unsplash

7. Haz cosas que te apasionen

No importa si tienes una vida muy ocupada, siempre hay tiempo para hacer las cosas que nos apasionan y alcanzar el equilibrio personal y profesional. Si te gusta tocar la guitarra, entonces busca tiempo para practicar. Esto te mantendrá motivado y positivo, además de que te permitirá liberar estrés.

8. Comparte con tus amigos

Los seres humanos somos personas sociables, entonces, ¿por qué centrarnos en nuestro trabajo y ocupaciones? Compartir con los amigos es el momento perfecto para reír y vivir en el ahora. Ten en cuenta que las personas que comparten más con sus amigos, son más felices.

Photo by Scott Warman on Unsplash

9. Aprende cosas nuevas

El conocimiento es infinito, entonces, ¿por qué conformarte con lo que ya sabes? Aprende un nuevo idioma, inscríbete en talleres y lee libros que te puedan enseñar cosas útiles para la vida. El hecho de tener un conocimiento más amplio, te ayudará a tener más confianza en ti mismo.

10. Expresa lo que sientes

Callar lo que piensas y sientes puede convertirse en una bomba de tiempo fatal. Es mejor hablar a tiempo, que hacerlo por un impulso de ira. Cuando no estés de acuerdo con algo o tengas un problema, exprésalo. Esto evitará que te estreses y que lastimes con palabras hirientes a los que te rodean.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

11. No le tengas miedo al fracaso

El fracaso es normal y necesario para crecer. Todo el mundo fracasa en algún momento de sus vidas, lo importante es levantarse con más fuerza y seguir adelante. Recuerda esto siempre “para alcanzar el éxito, es necesario fracasar”. Estas 4 personas fracasaron antes de alcanzar el éxito.

Cultivar pensamientos positivos nos permitirá tener una vida feliz y en armonía con los demás. Cuando notes que estás pensando negativamente, piensa en algo que te haga feliz, y préstale atención sólo a las cosas buenas.

El tiempo es irrecuperable, así que aprovéchalo al máximo y construye tu propio camino de éxito y felicidad. ¿Tienes algún otro consejo para tener una mente más positiva?

