El papel tapiz: Un clásico que está de vuelta

Después de año y medio de pandemia, el regreso del papel tapiz es una de las tendencias más señaladas por expertos en interiorismo en las reformas de hogares para crear mejores ambientes de vida y trabajo.

Dale vida a tus paredes lisas con un cambio divertido en colores y formas / Photo by Alex Shu on Unsplash

Los expertos afirman que estamos ante una nueva época para el papel tapiz, donde renovarse es la clave.

Quizá algunos recuerden aquellos tapices que utilizaban las abuelas, pero ahora la tendencia es más moderna e incluso algunos son anti incendios, así que son más funcionales.

El papel tapiz logra un cambio total en tu entorno / Photo by Jon Tyson un Unsplash

El confinamiento nos hizo mirar más de cerca nuestro hogar, ya que pasábamos más tiempo ahí, invitándonos también a hacer cambios, mover, pintar, renovar y, ¿los tapices? Llegaron de nuevo para conquistarnos con sus tonos, formas y hasta texturas.

El hogar es primero, es el lugar donde pasamos más tiempo, donde estamos con los que amamos y es momento de esa casa refleje todo lo que sentimos, es nuestro espacio seguro y qué mejor que invertir dinero, creatividad y esfuerzo para sentirnos bien, tanto si trabajas ahí, recibes visitas o sólo quieres estar a gusto.

Plantas y cuadros son el complemento perfecto / Photo by Toa Heftiba on Unsplash

La remodelación no es sencilla, pero puedes apoyarte con un experto, si no cuentas con eso hay muchas asesorías en línea, ideas o simplemente mantén tus ojos abiertos para observar qué te gusta de lo que has encontrado a donde vas y se puede ajustar tanto tus gustos como a tu bolsillo, el cambio puede ser poco a poco, no pensar que una remodelación va a ser de la noche a la mañana, puedes ir planeando, comprando, comparar precios y pedir ayuda en las instalaciones para que tu casa quede, ¡como de revista! Manos a la obra.

Lo mejor es que hay una gran variedad de colores, formas y diseños, recuerda que no es necesario que tapices todos los muros, puedes elegir uno como principal para darle toda la personalidad que deseas y combinar el resto de las paredes con tu color favorito. ¡Atrévete!

Si aún no estás muy seguro, aquí te damos algunos consejos de por qué debes elegir el papel tapiz:

-Hay modelos muy originales

-Son de larga durabilidad

-Puedes usar líneas para dar mayor altura

-Son fáciles de limpiar

-Hay modelos 3D

-Tienen diseños versátiles

-Pueden brindar una mayor iluminación

