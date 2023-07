El mejor hotel del lujo está en Los Cabos

No fue una opinión de expertos, industriales o críticos especializados. Fueron los propios turistas los que nombraron a Grand Velas Los Cabos (miembros de Preferred Hotels & Resort) como el Mejor hotel de lujo de México en la edición 21 de los premios Travelers’ Choice Best of the Best Hotel Awards 2023.

Fue durante un año (1 de enero a 31 de diciembre de 2022) que la plataforma Tripadvisor analizó los datos de reseñas de viajeros reales que visitaron más de 1.5 millones de hoteles, para determinar los alojamientos del año mejor calificados por los usuarios.

Y la buena noticia es que para 2023, Grand Velas Los Cabos fue el primer y único resort Todo Incluido en México en recibir 5 Estrellas de la Forbes Travel Guide. Este galardón es un timbre de orgullo más en el ya extenso prestigio que tiene nuestro país a nivel turístico.

Desde el exterior luce majestuoso e integrado al entorno. ESPECIAL

Razones para ser especial

Enclavado en la península de Baja California Sur, Grand Velas Los Cabos brinda el más alto nivel de amenidades e instalaciones con el concepto Todo Incluido, con impresionantes vistas al mar y espacios diseñados para anidarse en la memoria de todo viajero.

El recinto ofrece 307 suites con vista al mar de Cortés, terrazas privadas -algunas con piscina de inmersión- y Wellness Suites con amenidades diseñadas para el bienestar (con barra de jugos saludables incluidas en la suite).

Este premio también se debe a la buena gastronomía que ofrece el hotel. Cuenta con cinco restaurantes gourmet con generosa oferta en mixología y una selección de vinos de la península bajacaliforniana.

Otro servicio que encantó a los turistas fue su SE Spa, centro de bienestar que cuenta con tratamientos e instalaciones de hidroterapia; tres piscinas y servicio de Pool & Beach Concierge. A esto se suma un gimnasio con entrenadores personales, programas de yoga, pilates y meditación.

VISITA LOS CABOS

Descubre más

El plan Todo Incluido de Lujo que ofrece el hotel consiste en alojamiento, cocina gourmet a la carta en una variedad de restaurantes de especialidades, bebidas de marcas premium, servicio en la suite las 24 horas, impuestos, propinas y más.

Descubre la oferta que tiene el hotel para ti en su página oficial: www.loscabos.grandvelas.com.mx.