El amor entra por los ojos

Con un ambiente relajado y sin pretensiones, Black Radissh se ha colocado, después de cuatro años, como el favorito de muchos. Al principio les costó un poco de trabajo tomar su lugar en el mapa e hicieron muchos cambios en el menú; ahora cuentan con una carta para todo el día. Sí, podemos desayunar un plato fuerte de mediodía si así fuera nuestro antojo. Pero en realidad hoy les vengo a contar acerca de los desayunos de este lugar, que Obed y Rubén soñaron e hicieron realidad. Un lugar donde no sólo se tiene una buena carta con sabores extraordinarios. Sino además, son una obra de arte en tu mesa.

Y es que Black Radissh presenta con tanta delicadeza cada plato, que pareciera que es para el propio chef. Así tratan cada orden que sale de la cocina y se nota. Los detalles, el acomodo, los colores y los aromas que se desprenden al observar cada platillo.

A media cuadra de Av. México por Salado Álvarez, lo encontrarás a tu lado izquierdo. Tiene poco estacionamiento pero servicio de valet muy puntual.

Sólo tienen una terraza, techada, en donde hay casi una veintena de mesas.

Del menú, esta vez ordenamos flauta rellena de pollo confitado ($84). Decía bañada en salsa de frijol, pero en realidad es montada en un espejo de salsa de frijol. De tortilla de masa azul, con un relleno muy abultado, un poco de crema de rancho, queso fresco, hojas de cilantro y una pequeña ensalada de encurtidos por encima, me hicieron la mañana. Y es que mi debilidad son las flautas, lo reconozco y éstas tienen su lugar en mi corazón. Sólo viene una en la orden, pero es de buen tamaño.

Después pedimos dos platillos más. El mollete ($122) es con chorizo. De buen sabor para paladares que les guste lo condimentado. Lo confeccionan en pan campesino tostado, con una base de frijol negro (ellos lo llaman chino), queso Chihuahua gratinado y una buena ensalada de nopales, cebolla morada en pluma, tomates cherry, cilantro, rodajas finas de serrano y cremoso de aguacate en gotas por todo el mollete. Muy buen plato, vistoso y con mucho carácter.

Al final compartimos una tosta de hongos ($138), una exquisitez. Algo nuevo en cuanto a sabor. Es un salteado de hongos ente los que pude identificar, francés, shitake, portobello y setas, todos fileteados, rostizados y pasados al sartén con una salsa de chile pasilla con un biz de dulzor que acompaña pero no predomina. La mezclan con berro y hojas de cilantro, quesillo y aguacate. La verdad es que me sorprendió y me encantó el sabor y su presentación.

Tienen un sinfín de patillos por los que volveré para deleitarme con más nuevos sabores. Ya que todos los platillos aquí tienen su interpretación y su forma de cocinarlo, emplatarlo y presentarlo.

¡Sé feliz!

ASISTE

Black Radissh