Disfruta de tus vacaciones sin estresarte por dinero

Aunque pareciera que vacaciones son sinónimo de gastar más, haciendo un presupuesto y llevando a cabo una planeación, no es necesario ir a empeñar nada al momento de regresar a la vida laboral o escolar.

Para aquellos que tienen la oportunidad de salir de vacaciones, en esta ocasión, te ofrecemos cuatro consejos básicos para poder aprovecharlas al máximo y evitar el estrés por dinero:

Paga tus vacaciones antes. Si aún falta para tomar tu descanso, entonces comienza a pagarlas desde ahora, compra boletos de avión y selecciona hoteles, siempre es más económico si lo haces con meses de antelación.

Photo by Yao Jiang on Unsplash

Asigna un presupuesto. En muchas ocasiones al estar en el ambiente vacacional, se nos hace fácil simplemente gastar y pasarla bien, lo cual no está del todo mal, el problema es cuando nos empezamos a gastar lo que no tenemos y al regresar de las vacaciones, nos encontraremos con la sorpresa de que tenemos que pagar muchos tickets que no teníamos previsto, lo que podría meternos en un gran aprieto.

Controla el uso de las tarjetas de crédito. Carga siempre con tarjetas de crédito con las cuales tengas un monto disponible, prevenir nunca está de más y no sabemos las eventualidades que pudieran llegar a ocurrir en nuestro viaje como pueden ser algún accidente, enfermedad, perdidas de vuelos, etc.

Photo by Rupixen on Unsplash

Otro tip puede ser que los souvenirs o compras en el hotel son gastos que podrías ajustar. Por ejemplo, compra el bloqueador, los cigarros y el repelente para los mosquitos desde una tienda de autoservicio en tu lugar de residencia, en lugar de ir a pagar hasta 3 veces su precio al lugar donde vayas.

Solicita un crédito para cumplir con tus compromisos. Si ya regresaste del viaje con deudas mayores a lo planeado, recuerda que tienes la opción de solicitar un crédito para poder realizar esos pagos poco a poco y a mensualidades cómodas.

Photo by Jochen Van Wylic on Unsplash

Si no sales de vacaciones, también disfrútalas. Nos encontramos en una época complicada para la economía ya que continuamos resintiendo el impacto de la pandemia con efecto mundial y altos costos en todo debido a la inflación. Si las vacaciones te sorprendieron sin dinero, no es necesario que lleves a cabo ese soñado viaje a la playa, tendrás que seguir esperando y disfrutar de, descanso en la medida de tus posibilidades. Entonces si ya decidiste no salir para mejorar tu situación financiera, está bien, diseña un programa que te permita disfrutar del descanso de manera inteligente junto con tu familia.

Estar informados constantemente es bueno para que no te tomen desprevenido. Por ejemplo, el incremento en los casos de Covid-19 en varios estados del país es una de las razones de peso por las cuales se adelantan las vacaciones verano por lo que el calendario escolar se ajustará para decretar el fin de las clases en el actual ciclo escolar 2021 a 2022 para los estudiantes de educación básica de México.

Photo by Bruno Van Der Kraan on Unsplash

Pero no sólo el Coronavirus hace que hayan modificado las fechas de cuándo termina el ciclo escolar 2021 a 2022, también las altas temperaturas registradas en varios estados, así como las constantes lluvias, inundaciones y falta de agua, hace que el calendario escolar se vea modificado y tengamos un fin de cursos antes de lo esperado por la SEP. Toma nota y disfruta tus vacaciones más que merecidas.

Con información de Prestadero

AA