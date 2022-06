Día del Padre 2022: Guía de regalos para papá según su signo y personalidad

Este domingo 19 se celebra el Día del Padre, una oportunidad ideal para homenajear a cada papá y recordarle el amor que le tenemos. Y qué mejor que hacerlo a través de un regalo que muestre cuánto lo conocemos y por qué lo queremos tanto. La propuesta es elegir un presente acorde a su forma de ser, vivir y pensar.

Aunque, ¿cómo saber exactamente qué obsequiarle? Pocos gestos son tan afectuosos como una sorpresa única, ideada para el disfrute del agasajado. Para despejar dudas, se comparte aquí una guía de tips para hacerle un regalo personalizado a papá de acuerdo a su signo zodiacal con el análisis de Astrolink, plataforma donde se puede descargar la carta natal personalizada y realizar sinastrias de compatibilidad astrológica.

¿Cómo son los padres según su signo zodiacal?

ARIES

Los hombres de Aries tienen aspiraciones para liderar y motivar. Generalmente suelen ser muy buenos compañeros y una buena pareja. Un hombre de Aries, paternando, tenderá a llevar a su hijo a los límites de sus capacidades para lograr sus objetivos. Como no le gusta perder, el ariano puede tener desacuerdos y discusiones ocasionales con la familia y ser áspero con alguien para imponer su voluntad. Pero ¡pronto se le pasa! Un buen regalo para un papa Ariano seria cualquier objeto que lo ayude a estar en movimiento, para poder canalizar su energía... como por ejemplo un juego de pesas.

TAURO

Tienden a buscar siempre lo mejor de la vida, por lo general teniendo como objetivo el éxito social y material. Los hombres de Tauro, como padres, podrían llegar a ser un poco exigentes con sus hijos, por eso deben aprender a fluir con las circunstancias. Generalmente son tranquilos y controlados. Desean tener seguridad y una vida cómoda. Por naturaleza son muy prácticos, eficientes, organizados, con sentido común y pragmáticos. Tienden a ser responsables y pueden asumir cargas pesadas, lo que puede generar ansiedad, aunque se aferran resueltamente a sus objetivos y por lo general logran alcanzarlos. Un buen regalo para un padre Taurino, sería algún desayuno o merienda, así como también algún juego de ingenio.

GEMINIS

Por lo general son entusiastas, dinámicos y comunicativos. Tienen tendencia a vivir una vida doble-positiva: trabajan duro, pero cuando la diversión llega a tocar la puerta, se las arreglan para desconectarse por completo del trabajo pesado y se divierten sin ningún límite. Como padres serán comunicativos y les gustara conectarse con sus hijos a través del juego y la diversión. Pueden cambiar su estado de ánimo y su comportamiento sin previo aviso, siendo alegres, serviciales y atentos en algunos momentos, pero volviéndose fríos, distantes y desinteresados en otros, lo que puede confundir a sus parejas. Un buen regalo para un papa geminiano puede ser un libro que busca hace mucho tiempo, un cuaderno de notas, una tablet y cualquier dispositivo adecuado para mantener al día sus redes sociales. Géminis ama aprender, hablar, estudiar, leer y estar al día con la información de último momento, por eso toda la tecnología de comunicación lo atrae.

CÁNCER

La profunda conexión con el hogar, con la familia o con un grupo selecto de amigos puede hacer que el hombre de Cáncer sea una persona a la que le guste la rutina y cultive hábitos y hobbies. Más reservado y por lo general más sensible, el papa canceriano será excelente desempeñando el papel de protector. Cariñoso con sus hijos y comprensivo, no tendrá problema en pagar las cuentas, repartirse entre las diversas tareas, etc. La mayor dificultad puede ser practicar el desapego. Sus bienes le brindan seguridad, incluso a los que tienen un gran control sobre sus sentimientos. Un buen regalo para un papa de Cancer podría ser un juego para jugar en familia, una foto familiar, un rico desayuno para compartir con sus hijos, o una sinastría, que es un análisis de compatibilidad astrológica entre las personas puede hacerse en la app de Astrolink.

LEO

Los leoninos pueden ser imponentes, cumpliendo sus deseos de forma natural por medio de la energía de Sol en Leo. En común, comparten coraje, liderazgo, energía, lealtad y dignidad. Por lo general les gusta ser el centro de atención, e irradian su energía y se comportan con esplendor. Como padres serán graciosos, divertidos y un poco extravagantes, puede ser que a veces se tornen exigentes con sus hijos. Un buen regalo para un papa Leonino sería una cena show, una camisa nueva o un perfume.

VIRGO

Por lo general el hombre de Virgo es voluntarioso, suele ayudar a las personas que están en problemas, pero tienen que pensar que la persona merece su esfuerzo. Tiende a ser práctico, inteligente y piensa que nada cae del cielo. El virginiano abraza el trabajo. Como padres tenderán a ser perfeccionistas con sus hijos, deben aprender a soltar el control y disfrutar de los desórdenes que generan los niños en la vida cotidiana. Son buenos compañeros cuando logran controlar este impulso crítico y el hábito de reprender a las personas. Un buen regalo para un papa virginiano puede ser algo que estimule su capacidad resolutiva como un juego de ingenio, o una caja de herramientas. Así como también una sesión de masajes o cualquier cosa que bueno para su salud, ya que este es un tema que le suele interesar.

LIBRA

El libriano no suele soportar la soledad. Si encuentra a la pareja correcta, tiende a establecerse, porque, en verdad, busca compañerismo, armonía y equilibrio. Como padres suelen ser muy amorosos, tolerantes y bastante liberales, entendiendo que la imperfección es natural en el ser humano y sobre todo en los niños. Los librianos por lo general odian las confrontaciones o peleas que pueden interferir con la armonía y el equilibrio de su vida, hogar o relación. Es por este motivo que hacen un gran esfuerzo para evitar que esto suceda. Pueden parecer débiles, pero la tendencia es hacer concesiones para no ser arrastrados a discusiones. Esta naturaleza conciliadora y diplomática tiende a ser una parte integrante de las personas con Sol en Libra. Un buen regalo para un papa libriano puede ser un buen perfume, una linda prenda de ropa o un cuadro que adorne con belleza su espacio.

ESCORPIO

De personalidad atrayente, el escorpiano tiende a generar un aura de misterio a su alrededor. Más reservados e intuitivos, pueden pasar gran parte de su tiempo solos, pero pueden demostrar ser verdaderos amigos y compañeros cuando encuentran la pareja correcta. nutrir tanto la simpatía como la aversión hacia las personas, ya que aman los extremos. Si creen que alguien los ha molestado, pueden guardar un gran rencor. Como padres deberán controlar sus actitudes tiránicas, y comprender que cada individuo tendrá su propio poder de decisión. Suelen ser muy sobreprotectores con sus hijos. Tienen una increíble fuerza de voluntad y autocontrol para cumplir sus deseos y objetivos, por lo tanto, buscarán que sus descendencias sean iguales a ellos. Un buen regalo para un papá escorpiano podría ser alguna sesión de Terapia Holística alternativa, un buen libro o algún curso nuevo que satisfaga su necesidad de búsqueda de conocimientos.

SAGITARIO

Los sagitarianos generalmente son una persona generosa, divertida y libres. Disfrutan de hacer amigos muchas veces sin pensar en el compromiso. Valora su libertad, tanto física como intelectual, quien quiera relacionarse con un sagitariano tiene que aprender a respetar su espacio. Nada de presionar o intentar obligarlo a cambiar. Si se siente enjaulado, pronto perderá interés y pasará a otra. Sin embargo, le gusta tener a alguien a su lado, que lo entienda y que respete sus deseos y necesidades. Cuando finalmente se establecen en una relación, tiende a ser una buena pareja, un padre divertido y liberal que respeta los deseos de sus hijos y busca momentos de juego y ocio con ellos. Un buen regalo para un papa sagitariano sería un viaje express, una salida en familia o un curso de idiomas.

CAPRICORNIO

El hombre capricorniano, leal tranquilo y confiable. Como son serios, tienen los pies en la tierra y no huyen del trabajo. Cuando se relajan un poco, incluso tienen sentido del humor. En general, disfrutan cuidar las cuentas y las finanzas en una relación, ya que le dan un gran valor a la autoridad y la responsabilidad. Como padres pueden llegar a relacionarse con sus hijos de manera más seria y conservadora y tal vez tiendan a rozar la sobre exigencia, pero siempre protegerán a los miembros de su familia, velando por su bienestar. Un buen regalo para un papá capricorniano sería algo que lo haga distenderse, como un picnic al aire libre o un juego de mesa.

ACUARIO

Los acuarios son peculiares y tienden a ser tercos y originales. Su comportamiento es impredecible e inesperado, pero sus intenciones son por lo general buenas. Valora mucho las amistades y hace todo lo posible para mantenerlas. Son ingenuos y sinceros y pueden ser engañados a pesar de su alto nivel de inteligencia debido a un sentido humanitario ampliado. En las relaciones, por lo general se sienten atraídos primero por la parte intelectual de la persona, para después considerar el lado físico. También tienden a idealizar a la persona que aman. Valorar la igualdad y la seguridad para ellos es estar con sus amigos y familiares, y no el estatus social. Por eso son sociables y hacen amigos fácilmente. Como padres serán divertidos, comprensivos y comunicativos con sus hijos. Buscarán conectarse con ellos a través del juego y el diálogo. Un buen regalo para un papa de acuario sería un libro, un juego de ingenio o lo último en tecnología.

PISCIS

Por lo general, el hombre de Piscis es atento, agradable y extremadamente sensible, se lleva bien con casi todos. Muchas personas que se relacionan con los piscianos no entienden su comportamiento. Necesita a alguien que dé la impresión de estabilidad, que aliente su crecimiento emocional y su sentido de responsabilidad. Su pareja necesita tener un gran desarrollo personal y al mismo tiempo ser enérgica y fascinante. Como padre demostrará una sensibilidad rara y una dulzura casi imposible de resistir. Tenderá a ser cariñoso y comprensivo con sus hijos. Como no es egocéntrico, siempre piensa en el ser querido y establece una conexión casi telepática con este, creando una buena sensación de intimidad. Su paciencia parece no tener límites, pero también cuando termina, explota de inmediato, siendo difícil calmarlo o intentar reconciliarlo. Un buen regalo para un papa pisciano podría ser una Sesión de alguna Terapia Holística, una cartita hecha a mano por sus hijos, un cuadro decorativo o su carta astral personalizada.

Es así como el horóscopo puede ser un aliado perfecto a la hora de pensar un regalo para papá. Los signos ayudan a definir su perfil y así es posible elegir una sorpresa que seguro disfrutará. Se trate de la clásica caja de herramientas, prendas para lucir a la moda, terapias para su bienestar, una carta o viajes que alimenten su espíritu, es clave demostrarle el cariño en su día y hacerlo feliz.

Acerca de Astrolink

Originaria de Brasil, esta plataforma se viene expandiendo a nivel regional en el último tiempo. Astrolink ofrece de manera gratuita la carta natal, y además cuenta con un servicio premium que incluye carta natal y horóscopo diario personalizado, en referencia a las relaciones personales y a los tránsitos de los astros. También posee actualizaciones diarias para cada uno de los usuarios premium y la posibilidad de realizar una Sinastría entre dos personas,es decir, la compatibilidad y armonía según el análisis astrológico de ambos.