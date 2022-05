Si eres de esas personas detallistas, te gusta regalar algo con significado, obsequiar algo de acuerdo a la personalidad de cada persona o simplemente no dejar pasar una fecha especial desapercibida, aquí distintas recomendaciones de obsequios para el Día de las Madres, según tu presupuesto y tu personalidad.

Twist & Connect de Tous. ESPECIAL/CORTESÍA TOUS.

Para aquellos que les gusta que los detalles tengan un significado, una joya por muy pequeña, sencilla o glamorosa que sea, siempre será un gran regalo para mamá.

Express your True Colors de Tous. ESPECIAL/CORTESÍA TOUS.

Tous tiene varias colecciones que ha lanzado este año, para el Día de las Madres cuenta con distintos dijes con la palabra mamá.

Dije para mamá de Tous. ESPECIAL/CORTESÍA TOUS.

Además de las colecciones Twist & Connect, Express your True Colors, que serán el mix and match perfecto para llenar de color y dinamismo sus looks.

Revlon ColorStay Line Creator de Revlon. ESPECIAL/CORTESÍA REVLON.

Si a tu mamá le encanta maquillarse, uno de sus productos favoritos puede ser el regalo ideal. Entre las sugerencias está el Revlon ColorStay Line Creator, un innovador delineador de doble punta que brinda dos texturas, pues combina el delineador líquido mate y un lápiz kohl cremoso de poco brillo. Con uno se pueden crear líneas gruesas y con el otro delgadas, es a prueba de agua y tiene una duración de hasta 48 horas. Disponible en tres tonos.

Terracota Light de Guerlain. ESPECIAL/CORTESÍA GUERLAIN.

Aquellas mamás que adoran los tonos bronceados y el rubor, Terracota Light es un estuche de polvo, con cuatro tonos que rinden homenaje a la tierra misma, combina un tono bronceado satinado, un tono mate tono sobre tono, un tono de rubor vibrante y un iluminador universal que ofrece a todo tipo de piel un hermoso acabado traslúcido.

Con una fórmula extremadamente natural, ofrece una textura ultrafina de segunda piel, uniforme y fácil de aplicar, que brinda un glow radiante y saludable, que revela un brillo y una luminosidad natural de todos los tonos de piel.

Capture Total de Dior. ESPECIAL/CORTESÍA DIOR.

Para las mamás que cuidan su piel y los efectos del envejecimiento, existe la mejor loción antiedad de Dior, Capture Totale. Una alianza inédita entre la investigación de las células madre y la fuerza vital de cuatro flores –longoza, peonía, lirio blanco y jazmín-, combinadas con un vector de nueva generación, su nivel de asimilación en la piel aumenta un 30%.

