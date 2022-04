Este 23 de abril es el Día Mundial de Libro, día en el que Guadalajara inicia con sus festejos como Capital Mundial del Libro. Y en esta ocasión, haciendo alusión al día se hace una selección de cinco novedades del mes de abril, que se recomiendan como lecturas para comenzar la celebración.

Sin duda, historias que te dejarán algo en el corazón, nutrirán la imaginación e incentivarán ese lector que muchos traen dentro.

Loveless

De Alice Oseman.

VR Editoras.

De la aclamada autora de Heartstopper. Alice Oseman escribe una nueva historia de amor, que se centra en Georgia, quien nunca ha besado a nadie, ni se ha enamorado. Y no entiende por qué. Como la romántica empedernida fanática de los fanfiction que es, está segura de que muy pronto la situación va a cambiar.

La universidad está a la vuelta de la esquina y allí tiene que encontrar el amor. Sin embargo, algo no cuaja. Cuánto más lo intenta, más lo fuerza. Y más confundida se siente. ¿Acaso está destinada a vivir sin amar? Georgia tendrá que aprender y aceptar que el verdadero amor no es necesariamente romántico.

Perdidos en Nunca Jamás

De Aiden Thomas.

VR Editoras.

Hace cinco años, Wendy apareció en el bosque. Sus hermanos, John y Michael, no aparecieron nunca. Jamás. Ahora niños han empezado a desaparecer sin dejar rastro por toda Astoria y el caso de los Darling vuelve a estar en el foco de todas las miradas. Un chico inconsciente cae del cielo directo hacia ella. Un chico imposible. Uno que no debería existir fuera de las historias que Wendy les contaba a sus hermanos antes de dormir. Uno que le dice que, “si no actúan pronto, los niños perdidos correrán la misma suerte que John y Michael”.

Olfato Millonario

De Gerardo García Manjarrez.

VR Editoras.

El escritor Gerardo García Manjarrez da las claves para leer el nuevo panorama laboral, económico y profesional, donde encontrarás consejos invaluables, historias de la vida real, ejercicios y métodos prácticos para adaptarte a los cambios. Olfato Millonario será la mejor guía para fortalecer tu salud financiera y emocional, aprender a ver las crisis como oportunidades y sacarles ventaja.

Segunda Chance

De Patricia Suárez.

VR Editoras.

Ésta es una historia sobre el perdón como segunda vuelta al amor. Dalia Ruiz es una actriz de telenovelas de 47 años que está filmando un comercial en Noruega. Cuando vuelve a Argentina se encuentra con que su padre, un viejo titiritero convencido de que tiene que dar una función en el teatro de la familia. Dalia está recién separada de Damián, quien dice seguir amándola luego de 25 años de casados y no puede creer que lo haya dejado por un desliz con una alumna de su teatro.

Una historia que conecta con la certeza de reencontrarnos con el amor posible, el único y verdadero.

En tus ojos me vi

De Erica Vera.

VR Editoras.

A veces viajar es perderse, encontrarse y cambiar. Un viaje abrirá la cabeza y el corazón de Gabriela, quien huyó de sus planes, de la rutina y del deber ser. Machu Picchu la pondrá a prueba y la llevará por nuevos caminos, en los que tendrá que aprender a quererse a sí misma para poder querer a otra persona.

Una historia de superación personal y de ruptura de mandatos, con toques de humor, que invita a recorrer Perú, Colombia y Ecuador.

