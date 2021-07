Este 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad, establecido en 2011 con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz así como la oportunidad de tender puentes entre las comunidades.

A través de la amistad se cultivan lazos y se fortalece la confianza, se crea una red de apoyo social que genera la pasión por lograr un mundo mejor.

En el último año, el mundo ha vivido de manera diferente las relaciones de amistad, ya que el hecho de permanecer en casa, modificó la forma de convivencia con los amigos, con quienes no se ha perdido contacto gracias a la tecnología.

Una buena forma de conmemorar y agradecer su amistad es obsequiando un libro sobre historias de grandes amigos, leyendo el mismo libro y compartiendo puntos de vista.

Disfruta este día con interesantes obras literarias que narran grandes historias sobre la amistad.

Estrella de dos puntas de Malva Flores. EDITORIAL PLANETA.

Estrella de dos puntas

De Malva Flores

Editorial Planeta

La amistad entre dos grandes de la literatura mexicana, Carlos Fuentes y Octavio Paz, se narra en Estrella de dos puntas (Ariel), de Malva Flores. Anécdotas de testigos, correspondencias y archivos fueron recopilados para revelar los peculiares lazos que unían a estos personajes que revolucionaron el pensamiento político y cultural del país. Con esta obra la autora ganó el Premio Mazatlán de Literatura 2021. Disponible en formato físico y electrónico.

Todo sobre nosotras de Mónica Lavín. EDITORIAL PLANETA.

Todo sobre nosotras

De Mónica Lavín

Editorial Planeta

Mónica Lavín hace un profundo homenaje a la complicidad que se da entre la amistad femenina. La trama: Han pasado muchos años desde la última vez que se vieron Alejandra, Carla y Nuria. Para festejar sus cumpleaños se reúnen en Portugal y recuerdan a Renata, quien falleció en el terremoto de la Ciudad de México en 1985. Entre profundas conversaciones recordarán siempre a su amiga. Disponible en formato físico, electrónico y audiolibro.

El Cuarteto de Aja Gabel. EDITORIAL PLANETA.

El Cuarteto

De Aja Gabel

Editorial Planeta

La música es una metáfora de la amistad, así lo considera Aja Gabel en esta obra literaria, quien cuenta las historias de Jana, Brit, Daniel y Henry, personas apasionadas por el arte que forman el cuarteto Van Ness. The Wall Street Journal se refirió a este libro como excepcional porque retrata los típicos desacuerdos de las amistades de toda la vida. Disponible en formato físico y electrónico.

I'll be there for you de Emma Lewis y Chantal de Souesa. EDITORIAL PLANETA.

I’ll be there for you

De Emma Lewis y Chantal de Sousa

Editorial Planeta

En 1994 se emitió el primer capítulo de la serie Friends que pronto se convirtió en un referente sobre las relaciones de amistad. I'll be there for you de Emma Lewis y Chantal de Sousa, es un libro ilustrado para todos aquellos que echan de menos a sus colegas favoritos. Leerlo es como estar en el sofá del Central Perk con Phoebe, Joy, Chandler, Monica, Ross y Rachel. Disponible en formato físico y electrónico.

Los cien años de Lenni y Margot de Mariane Cronin. EDITORIAL PLANETA.

Los cien años de Lenni y Margot

De Mariane Cronin

Editorial Planeta

Es un homenaje a la amistad. La vida es corta, y nadie lo sabe mejor que Lenni Pattersson a sus diecisiete años. Enfadada con el mundo porque el tiempo se le acaba, todavía tiene mucho que experimentar. Margot, tiene ochenta y tres años. Cuando Margot conoce a Lenni en el taller de arte del hospital, le ofrece su amistad incondicional. A partir de ese momento, los días de Lenni se expanden como ella nunca hubiera imaginado. Disponible en formato físico y electrónico.

