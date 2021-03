Día Internacional de la Mujer: historia y origen de la conmemoración del 8 de marzo

Hoy es el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que se celebra el 8 de marzo desde 1975, tras ser establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El origen del Día Internacional de la Mujer

No hay una única fecha en el origen del Día Internacional de la Mujer, no obstante, la más citada hace referencia a los sucesos acaecidos el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, donde trabajadoras del sector textil de la fábrica Cotton Textil Fáctory se declararon en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. Las mujeres permanecieron encerradas en el interior de la fábrica, lo que provocó que tras declararse un incendio, más de 140 trabajadoras fallecieran al no poder escapar del fuego.

Otras versiones señalan que aunque no hay suficientes pruebas documentales, en marzo de 1857 hubo una marcha de costureras de la compañía Lower East Side de Nueva York, que reclamaban una jornada laboral de 10 horas.

Historia y momentos claves por el Día de la Mujer

Marzo de 1908. - Se produjo la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras, en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York.

- Se produjo la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras, en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York. 1910 .- Durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague (Dinamarca), se llevó a cabo una propuesta para la instauración de este día. Las delegadas alemanas Clara Zetkin y Kate Duncker propusieron celebrar un Día Internacional de la Mujer.

.- Durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague (Dinamarca), se llevó a cabo una propuesta para la instauración de este día. Las delegadas alemanas Clara Zetkin y Kate Duncker propusieron celebrar un Día Internacional de la Mujer. El 19 de marzo de 1911 .- Se celebraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, donde se exigía además del derecho al voto, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo, a la formación y a la no discriminación laboral.

.- Se celebraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, donde se exigía además del derecho al voto, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo, a la formación y a la no discriminación laboral. Casi una semana después, el 25 de marzo de 1911 se produjo un grave suceso, más de 140 trabajadoras murieron en el incendio de la fábrica Triangle, en Nueva York.

de 1911 se produjo un grave suceso, más de 140 trabajadoras murieron en el incendio de la fábrica Triangle, en Nueva York. En 1917 , tras la muerte de millones de soldados rusos en la guerra las mujeres se declararon en huelga el último domingo de febrero para demandar "pan y paz". Fue el 23 de febrero, fecha que en el calendario gregoriano era el 8 de marzo. Cuatro días después el zar abdicó y se creó un gobierno provisional que concedió el derecho de voto a las mujeres.

, tras la muerte de millones de soldados rusos en la guerra las mujeres se declararon en huelga el último domingo de febrero para demandar "pan y paz". Fue el 23 de febrero, fecha que en el calendario gregoriano era el 8 de marzo. Cuatro días después el zar abdicó y se creó un gobierno provisional que concedió el derecho de voto a las mujeres. El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas.

entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y en proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 24 de octubre de 1975 , las mujeres islandesas protagonizaron una huelga feminista y tomaron las calles para reivindicar la igualdad.

, las mujeres islandesas protagonizaron una huelga feminista y tomaron las calles para reivindicar la igualdad. El 2 de julio de 2010 se creó ONU Mujeres por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/64/289, y se puso en marcha en enero de 2011.

se creó ONU Mujeres por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/64/289, y se puso en marcha en enero de 2011. El 8 de marzo de 2015 miles de personas participaron en Nueva York en una marcha en favor de la igualdad de género enmarcada en una campaña de Naciones Unidas denominada "Por un planeta 50-50 en 2030", campaña que continuó en los años siguientes.

miles de personas participaron en Nueva York en una marcha en favor de la igualdad de género enmarcada en una campaña de Naciones Unidas denominada "Por un planeta 50-50 en 2030", campaña que continuó en los años siguientes. En 2018 , y bajo el lema "Ahora es el momento", Naciones Unidas llamó a aprovechar el impacto de movimientos como #Me Too y #Time's up -impulsados por actrices de Hollywood contra el acoso sexual y la discriminación- y otras campañas, para dar pasos concretos y lograr la igualdad de género. El 8 de marzo, millones de mujeres se manifiestan en las principales ciudades del mundo en un día histórico. España protagoniza una de las movilizaciones más importantes, con la primera huelga feminista.

, y bajo el lema "Ahora es el momento", Naciones Unidas llamó a aprovechar el impacto de movimientos como -impulsados por actrices de Hollywood contra el acoso sexual y la discriminación- y otras campañas, para dar pasos concretos y lograr la igualdad de género. El 8 de marzo, millones de mujeres se manifiestan en las principales ciudades del mundo en un día histórico. España protagoniza una de las movilizaciones más importantes, con la primera huelga feminista. En 2020, el 8 de marzo fue objeto de una fuerte polémica por las multitudinarias marchas que se celebraron en muchas ciudades apenas unos días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia por el coronavirus.

