Descubre Acapulco al estilo Luis Miguel

Paisajes espectaculares, la adrenalina que se vive en La Quebrada, sorprendente vida natural, atardeceres que se quedan en el corazón y opciones para todas las edades (y presupuestos). Lo anterior y mucho más es Acapulco, ciudad de mil rostros y larga historia que se reinventa todos los días, pero sin perder ese glamour que conquistó a estrellas como Elizabeth Taylor, Errol Flynn, John Wayne, Audrey Hepburn, quienes vacacionaban en esta hermosa bahía.

¿Y qué tal el romance? Así como John y Jackie Kennedy , o Bill y Hillary Clinton, quienes eligieron a la Perla del Pacífico como terruño para disfrutar su Luna de Miel o Debbie Reynolds, quien llamaba a esta ciudad como una urbe “gloriosa”.

Podríamos seguir apuntando las múltiples cualidades de Acapulco: Conectividad espectacular, oferta turística que incluye mucho Sol y muchas playas, gastronomía celestial, naturaleza, wellness, cultura. ¿Le falta algo? ¡Ah, sí!, Luis Miguel fue un personaje que aquí vivió a finales de los ochenta y principios de los noventa varios momentos trascendentales. Amaba de tal manera el puerto que lo inmortalizó en un par de videos: “La chica del bikini azul” y “Cuando calienta el sol”.

Luis Miguel es, como Acapulco, un elemento cultural que jamás deja de estar de moda, menos ahora con al estreno de la segunda temporada de su biopic en Netflix. Es con esto en mente que te compartimos cuatro actividades para que disfrutes de esta joya turística al estilo “Luismi”:

Sol, arena y mar en Playa Bonfil

ATARDECER. Playa Bonfil, romántica y perfecta para tomar el Sol o montar unas olas.

Lugar simbólico para los acapulqueños y sin duda uno de los sitios favoritos del también conocido como “el Sol”: Playa Bonfil.

Enclavada en la zona Diamante del puerto, este bello lugar ofrece al viajero un oleaje espectacular para practicar el surf, además de una oferta gastronómica de más de 50 restaurantes.

Aquí hacemos una pausa, porque al hablar de la buena comida no podemos dejar de mencionar el pescado a la talla, ¡para chuparse los dedos! (con todas las medidas sanitarias). Prueba también los clásicos sopes con frijoles o empanadas de cazón que son sencillamente irresistibles, o porque no, relajarse con un masaje frente al mar teniendo como música de fondo las olas rompiendo sobre la arena. Esta playa fue el lugar elegido por Luis Miguel para construir su casa en el destino y disfrutar de las vistas espectaculares que ofrece.

Paseo en yate estilo “Mirrey”

PASEO EN YATE. Hora de la aventura.

No hay mejor forma de honrar al intérprete de “La incondicional” que dar un pase en yate en compañía de tus amigos. Deja que el oleaje te lleve a vivir una aventura, mientras el Sol (el del cielo, no el que canta), se oculta suavemente en el horizonte. Disfruta de la brisa acariciando tu piel y no olvides poner de fondo alguna canción del intérprete, o de una vez todo el disco de “Romances”.

En el destino existen diversos prestadores de servicios que ofrecen este tipo de experiencias que además puedes disfrutar en pareja, amigos o familia, en una de esas, si tienes suerte, podrás ver ballenas o hasta delfines. ¿Recomendación? Busca en FB a Nico’s Catamarán o llama al 624 205 2758. Ellos ofrecen recorridos, paseos temáticos y toda la seguridad para que disfrutes de una aventura que ni “Popeye” hubiera soñado.

Relajarse en la Bahía de Puerto Marqués

PUERTO MARQUÉS. Tranquilidad y belleza te aguardan, con unas vistas de ensueño.

Aguas tranquilas, arena tersa y colores pastel. Como canción de Luis Miguel, así es Puerto Marqués.

También es el lugar que el cantante elegía para descansar tras sus ajetreadas giras.

Puerto Marqués es reconocido por su belleza silvestre entre montañas, conservando el encanto natural, pureza y privacidad que lo caracterizan. En este rincón podrás encontrar una gran diversidad de hospedajes con vistas impresionantes y con un estilo rústico que forma parte del atractivo de la zona.

Un día de bienestar

Turismo relajante, de dejarse apapachar. Para descansar el cuerpo y tener el cutis de Digo Boneta, en Acapulco hay una serie de actividades pensadas para que te la pases placenteramente en alguno de los múltiples spa que tienen para ti. Las opciones van desde masajes relajantes hasta herbolaria, pasando por el infaltable temazcal para sudar las malas vibras. Te olvidarás del estrés como lo haría el buen “Micky”.

De viaje

¡Vamos de paseo!

La mejor manera de llegar a este destino es por aire. Volaris ofrece el vuelo desde Guadalajara sin escalas, aunque también tiene la opción de hacer una.

Otra línea que te lleva es Aeroméxico, en este caso, sí con una escala en Ciudad de México. Recuerda que comprar con tiempo y reservar siempre te permitirá obtener mejores tarifas.

El pilón: La tirolesa más larga del mundo

Disfruta la tirolesa más larga del mundo sobre el mar (mil 810 metros) está en Acapulco.

Los chicos de Xtasea ofrecen una experiencia segura y llena de adrenalina. También tienen el parque de cuerdas, Xmonkey, para que midas tu resistencia. Encuentra sus servicios y ofertas en www.xtasea.mx.

