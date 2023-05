Desviación de la boca hacia un lado, dificultad para hablar, así como debilidad de un brazo o una pierna que se detecta cuando no se pueden elevar estas extremidades a la misma altura, son signos y síntomas de un derrame cerebral o Evento Cerebral Vascular (ECV) , que aparecen súbitamente, alertaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de México.

Si una persona presenta cualquiera de estos datos, debe acudir a urgencias del hospital más cercano , señaló el doctor David Octavio Ángeles Mejía, coordinador Auxiliar de Atención Médica, en el Segundo Nivel del IMSS en esta zona del Valle de México.

Lo que la gente común conoce como un derrame cerebral, los médicos lo llaman Evento Cerebral Vascular (ECV) que es "una interrupción en la circulación de sangre en el cerebro que causa un proceso de isquemia en la que muere parte del cerebro y sufre lesión parte de la llamada área de penumbra, esta última recuperable con la atención médica oportuna".

El especialista explicó que para el personal del IMSS la salud de estos casos es muy importante, por lo que aplican el llamado "Código Cerebro" en las salas de Urgencias de los 10 hospitales del IMSS Estado de México Oriente, como una manera de atender de inmediato a las personas que llegan con síntomas de EVC, ya que en estos eventos cada minuto cuenta.

El "Código Cerebro", es una estrategia que llevan a cabo especialistas del servicio de Urgencias de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) y Regionales (HGR) ante la llegada de pacientes con síntomas de Evento Vascular Cerebral (EVC).

Los hospitales involucrados en esta zona del Estado de México son siete HGZ, el No. 53, en Los Reyes, La Paz; No. 57, en Cuautitlán; No. 68 y No. 76, en Ecatepec; No. 71, en Chalco; No. 98, en Coacalco, y No. 197, en Texcoco, y los tres HGR; No. 72, en Tlalnepantla; No. 196, en Ecatepec y No. 200, en Tecámac.

Ángeles Mejía expresó que esta red garantiza la reducción de la discapacidad y muertes por infarto cerebral y permite una red de hospitales para la atención de casos complejos.

Los factores de riesgo para accidente cerebral o EVC son la hipertensión, diabetes, tabaquismo y obesidad , indicó el especialista del IMSS.

OA