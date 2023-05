El año pasado, diversos casos de meningitis se dieron en Durango, en medio de diversas irregularidades y confusiones respecto a la causa que provocó la muerte de 37 personas y afectó a cerca de 80 más.

La crisis provocada por los casos de meningitis en Durango inició en octubre del 2022 y continuó a lo largo de este año, cuando la última víctima murió en abril pasado, en cuatro hospitales de ese estado. Ocho personas han sido detenidas por la muerte de las 37 víctimas.

Entre los detenidos se encuentra Omar "N", "con especialidad en anestesiología, a quien se le imputa por no haber cumplido con las normas oficiales mexicanas y la Ley General de Salud, ya que realizaba prácticas indebidas, y cómo tal, diversos procedimientos en los hospitales dónde se detectaron casos de meningitis micótica en Durango", señaló la Fiscalía de Durango.

Un segundo detenido es un médico de uno de los hospitales en donde se dio el brote de meningitis. "Él realizaba la mezcla con medicamentos proporcionados en el hospital con otro fármaco controlado que él llevaba, de igual manera en los otros hospitales, esto de acuerdo a los documentos de los nosocomios; la mala praxis llevó a la generación de ese hongo; es el único médico que aparece con procedimiento en los cuatro hospitales", señaló la Fiscalía.

Además, Joaquín "N", ex titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado Durango (Coprised), es otro de los involucrados al no contar con título profesional y no satisfacer los requisitos legales de la dependencia que encabezaba.

Las víctimas, en su mayoría mujeres que acababan de dar a luz a bebés, recibieron anestésicos raquídeos contaminados, a través del bloqueo espinal comúnmente conocido como "raquea" o epidural .

¿Qué es la meningitis?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la meningitis, que es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, "se puede producir después de que una infección micótica (por hongos) se propaga desde alguna parte del cuerpo al cerebro o a la médula espinal" .

Los signos y síntomas de la meningitis micótica pueden incluir:

Fiebre

Dolor de cabeza

Rigidez de cuello

Náuseas y vómitos

Fotofobia (mayor sensibilidad de los ojos a la luz)

Estado mental alterado (confusión)

Nuevo brote de meningitis, ahora, en Tamaulipas

Sin embargo, cuando los casos en Durango ya se habían detenido, ahora surgen casos de meningitis en Tamaulipas . Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya se han presentado fallecidos por esta contaminación, por lo que ya se está haciendo la investigación, de la cual, detalló, está al frente Hugo López-Gatell , subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El nuevo brote de meningitis fúngica está asociado a procedimientos realizados bajo anestesia epidural en Matamoros, Tamaulipas, en dos hospitales particulares.

“Tenemos conocimiento de lo que está pasando en Matamoros desde hace 15 días. Está atendido este asunto el docto Hugo López-Gatell. En efecto hay una contaminación que produjo fallecimientos y se está haciendo toda una investigación”.

"Es una sustancia, un medicamento utilizado como anestesia para cirugías plásticas, que se contaminó, que se descubrió que esté en mal estado que lo aplicaron en dos hospitales privados en Matamoros y se está ayudando a quienes fueron afectados y lamentablemente sí ya hay fallecidos por esta situación y lo está atendiendo el doctor Hugo López-Gatell", declaró.

"¿Cuántos son los fallecidos?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No quiero yo adelantar el número, pero sí han fallecidos", respondió.

OA