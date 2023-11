Del mar a tu mesa

Después de recibir más de 15 recomendaciones de este restaurante por parte de lectores, lo anoté en la lista y le llegó su hora: mariscos Puerto Chale tiene ya seis años en servicio y hace dos inauguró cruzando la calle un desconchadero del que podría escribir otra reseña.

En compañía de una buena amiga acudimos en viernes a este restaurante que queda a unas cuadras de la calzada -cerca de Circunvalación- y, la verdad, el estacionamiento no fue ningún problema. Tiene mucha gente, por lo que recomiendo llegar temprano o bien hablar y reservar.

Iniciamos con un taco gobernador de camarón ($45), normalmente la receta dice que hay que hacer un guiso de tomate y camarones y añadir queso (por escribirlo fácil y rápido) y dejar un poco olvidado el taco en plancha o grill. Pero aquí se confecciona a su manera y con un excelente resultado. Inician poniendo en plancha un puño de queso manchego rallado, dejando se haga una buena costra, para después tapar con una tortilla para amalgamar un sólo elemento, al que después de bien formada su corteza le añaden camarones, tres o cuatro, que se pasearon por el sartén con mantequilla y ahí mismo sazonaron. Los montan y coronan con finas tiras de zanahoria, pimiento morrón, pepino y unas rebanadas delgadas de aguacate. Y así su versión que resulta innovadora y muy rica. Con ese quemadito del queso y la frescura de las verduras y los camarones en su punto de cocción.

Seguimos con un taco gobernador de pulpo ($80) básicamente lleva el mismo proceso del queso a la plancha y las verduras, pero este pulpo es un tentáculo que se dio su vuelta por el grill con su salsa para zarandear, dejando ventosas queditas y crujientes y una textura suave en el interior. Tienen muchas salsas para acompañar, tanto de la casa como de botella, de habanero tienen tres con diferentes niveles de picor, una que podría ser para expertos.

Llegó el esperado y muy recomendado chicharrón de pescado ($149), en realidad lo pedimos mixto, aunque en carta no viene esa opción. Lo preparan de camarón y pescado y es de lo más bueno que he probado, es adictivo y lleno de sabor. Con todos los bordes muy crujientes, no puedes dejar de comerlo, en taco y de pedazo en pedazo es un gozo. Su fritura a muy alta temperatura hace que por dentro queden con mucha humedad y duritos por fuera. De los mejores que he comida en mi vida.

No conformes con la tragazón que se veía venir, arribó con “bombo y platillo” la torre de mariscos ($339), era una cosa fuera de lo común. En un espejo de salsas negras que tienen un toque de habanero sin ser picosas, emergía un cilindro de mariscos crudos y cocidos, entre los que hay camarón curtido, camarón cocido, atún en cubos y pulpo. Coronan con camarones empanizados y una salsa mayo chipotle, capas de aguacate y pepino. Imperdible para compartir.

¡Sé feliz!

Toma nota

Comida: 5

Lugar: 4

Servicio: 5

D: Av. Circunvalación 250, Col. Independencia, Guadalajara.

H: Todos los días de 12:00 PM a 6:45 PM.

T: 3326881426.

R: IG @puertochale