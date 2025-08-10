Cuetzalan revive sus raíces

Tras cinco años de ausencia, el Pueblo Mágico de Cuetzalan vivirá nuevamente una de sus máximas expresiones culturales: el Festival Kampa Yohualichan, que se realizará en uno de sus sitios históricos más importantes. Si quieres conocer las tradiciones más significativas de este destino en la Sierra Norte de Puebla, sigue leyendo para descubrir todos los detalles.

Detalles del festival

Este evento, cuyo nombre oficial es “Kampa Yohualichan - to xolalmej ilhuitij”, que significa en Yohualichan “nuestros pueblos están de fiesta”, según Sandra Montalvo, regidora de turismo y cultura de Cuetzalan, tiene como propósito celebrar, preservar y difundir los usos, costumbres, tradiciones y expresiones culturales ancestrales de la región.

Esto se logra a través de ceremonias, danzas, música, artesanías y vestimenta tradicional. Para la edición 2025, Óscar Paula Cruz, presidente municipal de Cuetzalan, informó que participarán más de mil 500 danzantes de 80 grupos.

Entre las manifestaciones culturales más emblemáticas se encuentran las danzas de los voladores, los quetzales, los negritos, los santiagos, además de otras procedentes de diferentes zonas de Puebla.

El festival también ofrecerá conferencias sobre las danzas y su significado, un corredor artesanal y gastronómico, así como presentaciones en vivo de tríos huapangueros.

Cabe señalar que el evento tendrá lugar en la zona arqueológica de Yohualichan, a unos 25 minutos en auto desde el centro de Cuetzalan.

Este antiguo asentamiento, cuyo nombre fue dado por comerciantes nahuas y significa “la casa de la noche”, probablemente en referencia a las numerosas cavernas de la región, fue inspiración para decorar sus templos y estructuras con nichos.

Según el INAH, Yohualichan fue el primer gran asentamiento totonaco, anterior incluso a El Tajín, alcanzando su apogeo alrededor del año 600 d.C. Posteriores invasiones toltecas y chichimecas provocaron su decadencia hacia el año 1200.

Su arquitectura monumental incluye basamentos como el Edificio Oeste y el Edificio de las Grecas, ambos con característicos nichos, así como un juego de pelota que, con casi 100 metros de longitud, es uno de los más grandes de Mesoamérica.

Cuetzalan. Esta ciudad montañosa se localiza en Puebla. ESPECIAL

TOMA NOTA

¿Cuándo será el festival?

El presidente municipal, Óscar Paula Cruz, informó que el festival se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, a partir de las 9:00 am. Aunque el acceso regular a la zona arqueológica de Yohualichan tiene un costo de 75 pesos por persona, durante el Festival Kampa Yohualichan la entrada será gratuita. Para más información, consulta la página de Facebook: H. Ayuntamiento Cuetzalan del Progreso 2024-2027.

PARA SABER

¿Qué hacer en este Pueblo Mágico?

En Cuetzalan, encontrarás una amplia variedad de actividades y sitios imperdibles. Entre las opciones más populares están explorar el pintoresco centro histórico, admirar cascadas como Las Tres Caídas y Las Brisas, y recorrer la emblemática zona arqueológica de Yohualichan. También podrás deleitarte con la gastronomía local, visitar el tradicional mercado de artesanías Matachiuj, así como la Casa de la Cultura y la encantadora Capilla de la Conchita.

Además, no te pierdas el Museo Etnográfico Calmahuistic y el Museo Casa del Huipil, dos espacios dedicados a preservar y compartir la historia y las tradiciones de la región.

