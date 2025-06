¿Cuáles son los hábitos que aceleran el envejecimiento?

El envejecimiento es una consecuencia natural del paso del tiempo, por lo que resulta inevitable. Sin embargo, sí hay acciones que ayudan a mitigar sus efectos, especialmente para que estos no se presenten a edad temprana.

Una de estas estrategias está relacionada con priorizar hábitos saludables. Aquí te presentamos una lista de las actividades que deberías evitar.

¿Qué hábitos aceleran el envejecimiento?

Fumar

Fumar es uno de los hábitos que aceleran significativamente el envejecimiento, pues esta actividad expone al cuerpo humano directamente a sustancias químicas nocivas, aumentando el estrés oxidativo y reduciendo el suministro de oxígeno.

Según informes de Action on Smoking and Health del Reino Unido, una persona de 30 años que fuma puede vivir cerca de 35 años menos que una que no lo hace.

Fumar no solo daña a los pulmones, también acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de enfermedades en las encías.

Exponerse demasiado al sol sin protección

La exposición directa al sol puede contribuir a la aparición de arrugas, flacidez cutánea y manchas oscuras, además de que incrementa el riesgo a padecer otras afectaciones como cánceres cutáneos.

La recomendación es que al salir al sol se utilicen sombreros, gafas de sol y prendas de vestir protectoras, además de bloqueador solar. Hay que evitar la exposición en las horas de mayor radiación ultravioleta (UV).

Mala alimentación

Los expertos señalan que una alimentación deficiente que no proporciona al cuerpo los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento provoca un envejecimiento temprano.

Vida sedentaria

No realizar actividad física también contribuye a presentar signos de envejecimiento antes de tiempo. Hacer ejercicio es fundamental para mantener un sistema cardiovascular sano y mantener una masa muscular saludable.

Tomar mucho alcohol

El consumo excesivo de alcohol es uno de los factores que promueven el envejecimiento temprano, pues provoca deshidratación, degrada el colágeno, causa daño hepático e inflamación.

Además de estos factores, el estrés crónico y la falta de un descanso adecuado también pueden acelerar el envejecimiento.

