Las alitas de pollo son un antojo de la ciudad. Demandadas en bares y restaurantes, suelen preparadas con salsas tan variadas como los distintos comensales que las aman. Desde las clásicas con BBQ, búfalo o habanero, hasta algunas un poco más exóticas como sabores teriyaki, quesos o distintas combinaciones de chiles.

Las alitas se han posicionado como un platillo intermedio entre una botana y una comida fuerte con una creciente recurrencia social. Bien sea para presenciar un evento deportivo o simplemente salir a convivir un rato, las alitas han pasado por distintas manos y múltiples bocas durante los últimos años. Diversas cadenas de este tipo de alimentos han proliferado en el país y la experiencia se ha multiplicado.

Pero, ¿qué tan saludables son las alitas de pollo?

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) el consumo de alitas de pollo es benéfico si se realiza con mínimas intervenciones en su preparación. Son un alimento de fácil digestión y con varias ventajas. Por ejemplo, por cada 100 gramos de alitas de pollo podrás adquirir 18.33 gramos de proteínas.

Con el perdón de la salsa, esta pieza del pollo tiene cero carbihidrátos una cantidad baja de grasa que seguro subirá por su proceso de cocción. En cuanto al colesterol, en promedio se aportan 77 mg. Y en total, una porción normal aportaría 120 calorías. Claro que si esta se acompaña con bebidas alcohólicas, puede que el consumo calórico se dispare.

Ahora bien, estas consideraciones se derivan de un estilo de consumo casi casero. Evitando salsas, aderezos y condimentos. Y como ya se señaló, privados de bebidas alcohólicas. Por lo que, lo que se entiende bajo el concepto de "alitas" no es del todo saludable. Aunque eso no debe privarte de la recreación que dicho espacio implica. Solo hay que tener en cuenta que no es recomendable que sea parte de un consumo diario.

