Una alimentación balanceada es clave para mantener sanos y felices a los perros, y aunque su dieta debe basarse principalmente en croquetas o alimentos formulados especialmente para ellos, algunas frutas pueden ser un excelente complemento. Estos alimentos naturales aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, además de ser una opción refrescante y saludable. Sin embargo, no todas las frutas son seguras para el consumo canino, por lo que es importante saber cuáles sí pueden comer y cuáles deben evitarse.

Frutas que los perros pueden comer

A continuación, te presentamos una lista de frutas seguras para tu perro, siempre en porciones pequeñas y sin semillas, huesos o cáscaras duras:

Manzana: Rica en fibra y vitamina C. Es ideal como premio ligero, pero asegúrate de retirar las semillas, ya que contienen pequeñas cantidades de cianuro.

Plátano: Aporta potasio y energía. Puede ofrecerse en trozos pequeños, pero no en exceso debido a su alto contenido de azúcar.

Sandía: Hidratante y baja en calorías, perfecta para los días calurosos. Solo retira las semillas y la cáscara.

Melón: También muy refrescante y con buena cantidad de vitaminas A y C. Dáselo sin cáscara ni semillas.

Fresas: Contienen antioxidantes y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ofrécelas lavadas y en pequeñas porciones.

Pera: Fuente de fibra y vitamina K. Al igual que con la manzana, elimina las semillas antes de dársela.

Papaya: Favorece la digestión y contiene enzimas naturales beneficiosas. Evita la cáscara y las semillas.

Arándanos: Son excelentes por sus propiedades antioxidantes. Puedes darlos frescos o congelados, pero en cantidades moderadas.

Mango: Dulce y nutritivo, rico en vitaminas A, C y E. Retira el hueso antes de ofrecérselo.

Frutas que deben evitarse

No todas las frutas son seguras para los perros, y algunas pueden resultar tóxicas o causar problemas digestivos. Entre las más peligrosas se encuentran:

Uvas y pasas: Pueden causar daño renal incluso en pequeñas cantidades.

Cerezas: Su hueso y hojas contienen compuestos tóxicos.

Aguacate: Contiene una sustancia llamada persina, que puede resultar dañina para algunos perros.

Cítricos (limón, naranja, toronja): Su acidez puede causar irritación estomacal.

Consejos para ofrecer frutas a tu perro

Modera las porciones. Aunque sean saludables, las frutas contienen azúcar natural.

Evita los condimentos. No añadas azúcar, sal ni ningún tipo de aderezo.

Introduce nuevas frutas poco a poco. Observa cómo reacciona su sistema digestivo.

Consulta al veterinario. Antes de hacer cambios en la dieta, pide orientación profesional.

Las frutas pueden ser un excelente premio natural y una forma de aportar variedad a la alimentación de tu mascota. Ofreciéndolas con cuidado y en la medida correcta, contribuirás a su bienestar y a una vida más saludable.

