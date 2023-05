Cozumel, la isla para bucear en libertad

El caribe mexicano goza de impactantes paisajes que transmiten al turista y a los pobladores locales sensaciones celestiales; y ese es el caso de Cozumel, la isla más bella de Quintana Roo. Este destino turístico tiene importante flora y fauna, así como arrecifes espectaculares. Aquí se practica el buceo, el senderismo y otras actividades importantes. EL INFORMADOR conversó con tres especialistas que conocen muy bien las maravillas de la isla, quienes invitan al lector a perderse en la profundidad de la belleza de este sitio de la Riviera Maya.

“Cozumel es una isla tropical con un ecosistema único; tenemos comunidades marinas y acuáticas de diferente índole, en los humedales, la selva y el arrecife. Todas estas comunidades tanto debajo del agua como en la superficie de la isla, son únicas”, expresa el biólogo Sergio Suárez De los Cobos. “Vale la pena conocer la isla porque tiene un bosque tropical hermoso, el cual tiene una gran diversidades de especies, donde también están las endémicas, que son muy importantes. Y en el agua, los arrecifes son hermosos. Una asociación de corales que hace un análisis de Mesoamérica, a Cozumel lo pone como el de mejor estado de conservación de todo el caribe mexicano, incluyendo a Belice y Honduras. Entonces, Cozumel es único, un lugar muy bonito para visitar”.

Sergio promueve una reserva privada en la isla, se llama Villa Maya, localizada al este del sitio arqueológico de San Gervasio. Ahí promueven programas de educación ambiental y actividades ecoturísticas para que los visitantes conozcan la parte más natural y remota de la isla. “Venir a Cozumel es encontrarse con una vida cultural de la naturaleza y su desarrollo. Hay que hacer viajes sustentables, hay que ser conscientes de nuestra manera de viajar y minimizar nuestros impactos cuando viajemos, esa es una de las responsabilidades que tenemos todos como viajeros”.

Villa Maya. Esta reserva natural privada tiene como objetivo conservar los recursos naturales de la zona. ESPECIAL

Una experiencia extraordinaria

Una de las actividades primordiales que puede desarrollar el turista en Cozumel es el buceo. Beatriz Sandoval pertenece a la operadora de buceo Aquatic Sports donde también es parte importante su hermano Sergio Sandoval: “Es un negocio familiar que inició mi papá, siendo él pionero del buceo en la isla de Cozumel. Nosotros hacemos la actividad de llevar al turismo a que conozca los arrecifes, ya sea aprendiendo a bucear con una clase y luego que puedan conocer este mundo. También está la gente que en su vida ya tomó la clase de buceo y viene a bucear a los arrecifes”. Y para quienes no bucean, pueden practicar el snorkel para que no se pierdan la oportunidad de conocer el mundo acuático.

Beatriz es una apasionada del buceo, es entrenadora deportiva y nadadora de aguas abiertas; de hecho, tiene un récord de nado como la primera mujer que atravesó el canal de Playa del Carmen a Cozumel. Además, en la familia tiene una escuelita de natación más el negocio del buceo.

“Cozumel tiene el segundo arrecife más bello del mundo, y el poder introducir a las personas a que conozcan este medio, sin duda es algo que para nosotros crea una conciencia ambiental. Dicen que no puedes conocer y amar lo que no has visto, y la gente que bucea, sale conociendo la vida marina y también con una conciencia ambiental”.

En cuanto a la actividad del buceo, Beatriz explica que hay varias opciones para las personas que desean hacerlo. Por ejemplo, quienes nunca han intentado esto, lo más recomendable es hacer la actividad del snorkel, “te permite sentirte cómodo en el agua, ver las profundidades y arrecifes que tenemos, ya que Cozumel tiene una visibilidad muy buena. Y cuando decides comenzar la actividad del buceo, y nunca has tomado una clase, hacemos la introducción al buceo, una clase teórica donde se te explica detalladamente lo más importante que tienes que saber para qué bucees con seguridad. Luego viene la parte práctica donde tú tienes que hacer cinco ejercicios básicos que te permiten crear una seguridad en el agua para poder resolver cualquier situación debajo de ella sin tener ningún problema”. Y entonces el usuario ya está listo para bucear a una profundidad segura, que puede ser aproximadamente de 12 metros, pero también con la confianza de que será cuidado por profesionales.

La otra opción para bucear es que las personas que ya tomaron un curso con alguna agencia internacional que los certifique como buzos, pueden ir en una embarcación para practicar esta actividad. “Tenemos más de 40 sitios de buceo en la isla y cuando ya estás certificado, tienes la opción de ir a paredes coralinas o ir a zonas de arrecife donde hay cuevas, se trata de buceos más profundos y más específicos dependiendo de tu habilidad y tu experiencia. Lo padre del buceo en Cozumel es que es para todos los niveles y para todas las familias”.

El costo de practicar esta actividad puede oscilar entre los 100 o 120 dólares. ESPECIAL

¿Es caro bucear?

Beatriz Sandoval destaca que el turismo de aventura como esquiar está arriba de los 300 o 400 dólares, mientras que el buceo puede oscilar entre los 100 o 120 dólares, donde además se incluye guía, equipo y la entrada a un área natural protegida. “Es una actividad que tiene un precio arriba de ir a meterte a la playa o mojar los pies a la orilla del mar, porque estamos hablando de temas de seguridad donde el instructor que te lleva o te da la clase es una persona que tomó cursos internacionales, que tuvo que certificarse y las embarcaciones que te llevan a bucear, tienen permisos y pagan impuestos; es decir, hay un costo operativo para que tú vivas la experiencia”.

Considera Beatriz que en pesos, una persona puede aprender a bucear desde los dos mil pesos, y para tener una experiencia más exclusiva puede incrementarse hasta los dos mil 800 pesos. Sobre las características que alguien debe tener para poder bucear, dice la especialista que lo principal es gozar de buena salud, lo que significa que su médico le debe autorizar el buceo. “La presión arterial no es un problema, pero la gente que no puede bucear es porque tiene diabetes o problemas del corazón”. Desde los cuatro años de edad se puede aprender a hacer snorkel y en el tema del buceo, las clases se pueden tomar a partir de los 12 años. Sin embargo, comparte Beatriz que hay un programa de una empresa internacional que le permite a los niños de seis y 10 años ser “creadores de burbujas”.

Un principiante en el buceo tiene permitido llegar hasta los 13 o 15 metros de profundidad, mientras que un buzo experimentado puede llegar a los 60 metros de profundidad.

Beatriz comenta que en cualquier época del año se puede bucear en Cozumel: “Lo único que cambia es la temperatura del mar. Sin embargo, desde mi punto de vista, la mejor época para bucear empieza en abril, mayo, junio, julio y agosto que es cuando tenemos el mar más en calma; en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y un poco en enero, tenemos vientos del norte, pero dentro del agua, la visibilidad es muy buena”.

Los hoteles de la zona buscan conservar las riquezas naturales de la isla. ESPECIAL

Hospedaje y conciencia

Franco González, presidente de la Asociación de Hospedajes del Centro de Cozumel, explica que esta agrupación está conformada por “un grupo de hoteles pequeños, hoteles boutique en el corazón de Cozumel. Sabemos que va mucho turismo a los hoteles todo incluido, pero también sabemos que hay un turismo que es más aventurero, que le gusta conocer la ciudad y que quieres conocer la gastronomía local e ir a los pequeños negocios. Y eso es a lo que le apuntamos, a que la gente conozca un poco más a Cozumel, porque el destino tiene muchísima riqueza cultural, gastronómica y de tradiciones, además de sus vestigios mayas, tiene un poco de todo para todas las personas. Y sobre todo el buceo es algo que atrae a la gente de todo el mundo”.

Esta asociación de momento agrupa a 16 hoteles, aunque reitera Franco que hay más de 50 hoteles pequeños y medianos en el centro. La organización trabaja desde hace dos años y está interesada en el cuidado de la ciudad, que se respeten los lineamiento de cuidado y de orden en la planeación urbana; otro objetivo es que no se sature la isla: “Buscamos cuidar la ecología, que dentro de nuestros hoteles existan buenas prácticas, que eviten los plásticos de un solo uso y todo el tipo de químicos que puedan contaminar nuestros mantos freáticos y los mares; también hablamos de hacer comunidad en todos los negocios pequeños, nos apoyamos entre los hoteles, los restaurantes, las tiendas y los tour operadores”.

